Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om Fred-Arne Ødegaards bortgang. Fred-Arne var en ledestjerne innen norsk digitaliseringspolitikk, og har i sine mange sentrale roller i departement og som EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd jobbet utrettelig for å bidra til at Norge nå ser verdien av digitalisering som kraft for omstilling og vekst.

Fred-Arne var en ubyråkratisk byråkrat som tok arbeidet med å lære opp norske politikere og forvaltningen i digitaliseringens muligheter og utfordringer

Fred-Arne var en ubyråkratisk byråkrat som tok arbeidet med å lære opp norske politikere og forvaltningen i digitaliseringens muligheter og utfordringer. Med sin ukonvensjonelle stil åpnet han nye dører, spredte kunnskap og satte dagsorden for digitalisering av og i offentlig sektor og utdanningssektoren. For IKT-Norge og IKT-næringen var Fred-Arne en viktig pådriver og kraft som bygget bro mellom næringsliv og offentlig forvaltning, og satte fart i digitaliseringsarbeidet. Etter at han ble pensjonist var Fred-Arne innom våre kontorer fra tid til annen, alltid med et nytt prosjekt som han jobbet med, alltid på oppdrag for å dra Norge videre. Det er derfor vanskelig å forstå at en så til de grader levende og energisk person ikke lenger er med oss.

Som ung byråkrat for 20 år siden var Fred-Arne en nær og varm leder, som med stort hjerte og mye entusiasme løftet mennesker rundt seg. Og han er den direkte årsaken til at digitaliseringspolitikk ble min yrkeskarriere. Han var en unik leder som evnet å se talent, gi tillit og ikke minst mye ansvar. Jeg er enormt takknemlig for den gode mentoren han var og støtten han ga meg og andre.

Fred-Arne var en ivrig debattant og en unikt god lytter. Han var alltid nysgjerrig og full av energi, og skapte utradisjonelle samarbeidsarenaer og meningsutveksling. Der andre ville gi opp fortsatte alltid Fred-Arne, og med sine 72 år hadde han fremdeles så mye å gi. Våre tanker går nå til hans aller nærmeste. Vi er mange som vil savne Fred-Arne, men de spor han satte vil ha stor betydning også for fremtidig digitaliseringsarbeid i Norge. Fred-Arnes energi, nysgjerrighet og endringsvilje skal vi alle ta med oss videre.

På vegne av IKT-Norge og IKT-næringen

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge