Kryptovalutamarkedet faller på grunn av stigende renter og nyheten om at kryptovalutautlåner Celsius stanser betalinger på grunn av «ekstreme markedsforhold».

Det skriver Ars Technica.

Bitcoin har for eksempel falt nesten 23 prosent siden fredag ​​og står nå i 22.600 amerikanske dollar for én Bitcoin, som er det laveste siden slutten av 2020. Og flere spår, ifølge tech-mediet Ars Technica, en såkalt «kryptovinter» med markedskrasj og selskaper som går konkurs.

Det fallende markedet har satt liv i diskusjonen, og selskaper i kryptovalutasektoren, som Crypto.com og Gemini kryptovalutabørs, har allerede måttet permittere ansatte.

Hver av de siste nedturene har blitt fulgt av en bedring, men «på et tidspunkt vil kryptovalutamarkedet nå et metningspunkt, hvoretter kryptovalutaprisene vil begynne å oppføre seg mer som andre konvensjonelle eiendeler » stiger under en boom og faller under en resesjon», skriver Ars Technica.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2