Bitcoin stuper – kan få dramatiske følger for et land som satset stort på valutaen

Prisen på bitcoin har som kjent variert sterkt siden oppstarten, og nå er vi inne i en ny, kraftig nedgang i kursen. Det rapporterte blant andre nyhetsbyrået Reuters forrige uke.

Bitcoin har nå den laveste verdien på cirka ett år, med en pris på cirka 29.000 dollar i skrivende stund, ifølge nettstedet Coinmarketcap. Det tilsvarer nesten 290.000 kroner. Prisen lå på over 40.000 dollar for bare én måned siden, så nedgangen er dermed på rundt 30 prosent bare i løpet av denne perioden.

Gjelder nesten alle valutaer

Nedgangen omfatter så å si samtlige av kryptovalutaene. Den nest største aktøren, ethereum, har for eksempel sunket fra rundt 3000 dollar til under 2000 dollar den siste måneden, som også tilsvarer en reduksjon på rundt 30 prosent.

Mange medier og eksperter omtaler det dramatiske fallet som et «krasj» på kryptovalutamarkedet som har flere forskjellige årsaker.

Avisen New York Times peker på at fallet blant annet er et resultat av en generell, bred tilbaketrekning fra risikable investeringsobjekter globalt. Dette henger igjen sammen med faktorer som økende renter, inflasjon og økonomisk usikkerhet knyttet til den pågående krigen i Ukraina.

Disse faktorene har som kjent påvirket aksjekursene den siste tiden, men som New York Times peker på, har fallet på kryptomarkedet vært betydelig større enn den generelle nedgangen på børsene. Ifølge avisen har kryptomarkedet samlet sett gått ned med over 300 milliarder dollar bare siden mandag forrige uke.

Det store fallet i markedet har fått særlig store konsekvenser for ett land – El Salvador – som for ganske nøyaktig ett år siden gjorde bitcoin til lovlig, offisielt betalingsmiddel.

Kurven viser bitcoin-kursen den siste måneden. Foto: Coinmarketcap

Kjøpte mange bitcoin

Som ledd i sin ambisiøse satsing på bitcoin har landet nemlig også kjøpt betydelige mengder bitcoin. Ifølge blant andre Bloomberg har landet til sammen skaffet seg bitcoin for rundt 105 millioner dollar, og nå skal den samlede verdien har sunket til bare 66 millioner dollar.

Dette tapet på rundt 40 millioner dollar skal ifølge avisen ha bidratt til at landet med svært stor sannsynlighet vil misligholde utenlandsgjelden sin i løpet av de nærmeste årene. El Salvador er allerede et fattig land, og satsingen på å bruke bitcoin til å få fart på økonomien og gjøre seg mindre avhengig av den amerikanske dollaren, har hittil ikke vært spesielt vellykket.

Som Digi.no rapporterte tidligere, har bruken av valutaen gått tregt i landet. Ifølge en forskningsrapport lastet kun halvparten av El Salvadors innbyggere ned appen som gjør det mulig å betale med bitcoin. Av disse var det bare 20 prosent som fortsatte å benytte appen etter at de hadde brukt opp bonusen på 30 dollar som man fikk for å laste den ned.

Den viktigste grunne folk oppga for å ikke laste ned appen, var at man foretrakk kontanter, samt manglende tillit til bitcoin-systemet.