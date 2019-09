Krypto-investorer får ta arrest i Bitcoins Norge-millioner

Det er fare for at verdier kan gå tapt hvis det ikke tas sikring i dem nå, ifølge Stavanger tingrett, som i sin kjennelse blant annet viser til påstander om det er «vesentlig tvil om viljen og evnen til å gjøre opp for seg» i Bitcoins Norge.

De 83 tidligere kundene til kryptovaluta-børsen fikk dermed fullt gjennomslag hos retten, skriver E24.

De har fremmet krav om sikring av verdier – bankinnskudd og formuesgoder – i Bitcoins Norge for til sammen 12,5 millioner kroner. Det største enkeltstående erstatningskravet er på 1,18 millioner kroner, men flere av saksøkerne har krav på over 500.000 kroner.

De formelle, rettslige kravene er fortsatt ikke fremmet, men retten gir rett til å fryse verdier i Bitcoins Norge i påvente av at eventuelle krav er endelig behandlet.

Til sammen 130 personer stiller seg bak et gruppesøksmål mot Bitcoins Norge.

Avviser bedrageri

En av leverandørene til Bitcoins Norge ble i våres utsatt for et dataangrep, som også rammet den norske kryptobørsen. Kryptovaluta til en verdi av nær 4,5 millioner kroner var stjålet, meldte Bitcoins Norge-gründer Ole-André Torjussen. 1. juli kunngjorde han at kundenes innskudd ville bli solgt.

I begynnelsen av juli kunne bitcoin selges til rundt 11.000 dollar per stykk, men Bitcoins Norge lovet kun å tilbakebetale verdien fra 1. mai, da kursen var under halvparten.

Torjussen har tidligere lovet at kundenes verdier skal tilbakeføres dem og avvist kategorisk alle påstander om bedrageri – blant annet såkalt «exit scam». Hans syn på saken har ikke endret seg, ifølge advokat Kim André Svenheim, som representerer Bitcoins Norge.

Uenige i kravenes størrelse

– Tingrettens kjennelse er basert på en ensidig framstilling uten min klients kontradiksjon og er helt i tråd med rekvirentenes krav. Torjussen er blant annet uenig i kravenes størrelse. Vi kommer derfor til å bruke noe tid nå på å gå igjennom kjennelsen og vurdere om vi skal begjære muntlige forhandlinger, sier Svenheim til NTB.

Hvis en eventuell begjæring om muntlig behandling blir tatt til følge, blir de samme kravene og den samme saksfremstillingen behandlet på nytt i rettsmøte, av den samme dommeren som har avsagt kjennelse. Da vil Ole-André Torjussen besvare spørsmål og gi sin vurdering av saken og kravene som rettes mot ham.

Det er ingen tidsfrist for å fremme begjæring om muntlig behandling. Svenheim sier det blir gjort «en løpende vurdering» av spørsmålet.