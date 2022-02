Gjennom Juicebox har AssangeDAO i skrivende stund samlet inn nesten 15.000 Ethereum i løpet av fire-fem dager. Dette tilsvarer litt over 410 millioner norske kroner etter dagens kurs.

Planen er at dette skal konverteres til anvendelig valuta ved å by på et kunstverk i form av en NFT som ble laget av Julian Assange og kunstneren Pak i samarbeid. Pengene skal så gå til å betale for Assanges advokatutgifter, samt informasjonsarbeid omkring hans sak og kamp for å bli satt fri og ikke utleveres til USA, hvor han risikerer å dømmes til 175 år i fengsel.

En DAO er en desentralisert autonom organisasjon, det vil si en organisasjon som benytter blockchain-teknologi i stedet for tradisjonell organisasjonsstruktur og medlemsliste.

Bidragsyterne får i bytte for sine bidrag et antall «tokens». Disse har i seg selv ingen verdi, men gir stemmerett i den aktuelle DAOen.

AssangeDAO har fått bred støtte, og blant annet har en av Ethereum-grunnleggerne, Vitalik Butering, bidratt med 10 Eth. Også Edward Snowden har uttrykt sin støtte.