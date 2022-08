7-Eleven i Danmark bekrefter at de ble rammet av et hackerangrep. Hendelsen vi omtalte på mandag, ble utført med et såkalt løsepengevirus.

– Det er snakk om et såkalt ransomware-angrep, hvor kriminelle har brutt seg inn i nettverket og låst datasystemene. Forholdet er politianmeldt, og vi samarbeider med eksterne IT-eksperter om å komme til bunns i saken, så man kan komme tilbake til normal drift så raskt som mulig, heter det i en kunngjøring.

Alle de om lag 175 butikkene ble stengt, ettersom det ikke var mulig å benytte verken kassasystemet eller å motta betaling via danske Mobilepay, som tilsvarer Vipps her til lands.

Avisa Nordjyske skriver at 7-Eleven i Danmark har mottatt et krav om løsepenger på én million amerikanske dollar, ifølge en butikkansatt kilde. Det er imidlertid ikke bekreftet av foretaket.

Ved lunsjtider onsdag er 110 butikker åpne, og gjenåpningen av kioskene fortsetter så raskt det lar seg gjøre, heter i oppdateringen fra 7-Eleven.

Et backup-system har i løpet av natten og morgenen gjort det mulig, melder Version2.