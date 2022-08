Samtlige av 7-Elevens danske filialer er midlertidig stengt etter mistanke om hackerangrep. Det bekrefter kioskkjeden overfor Berlingske og på egne Facebook-sider.

I en melding opplyser foretaket at de «dessverre har mistanke om at de ble utsatt for et hackerangrep i dag, mandag den 8. august 2022».

Nærmere detaljer om hendelsen eller dens omfang er ikke kjent, utover at de ikke kan benytte kassaapparater eller ta imot betaling.

Filialene er også forhindret fra å benytte seg av MobilePay, som tilsvarer Vipps i Norge. Det er årsaken til at butikkene er stengt, hevder 7-Eleven på sine Facebook-sider.

– Vi håper naturligvis at vi snart kan åpne butikkene igjen, opplyser selskapet.

7-Eleven drives i Danmark av Reitan Convenience Denmark, som også driver Rema 1000, ifølge VG.