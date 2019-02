Kryptovaluta verdt over én milliard kroner gikk tapt 

Digitale valutaer er et attraktivt alternativ for de som er opptatt av anonymitet og sikkerhet, men disse egenskapene kan også by på problemer. Nå melder blant andre Reuters og Bloomberg om en heller uheldig hendelse som har rammet mange kryptovaluta-kunder.

Rundt 190 millioner kanadiske dollar, som tilsvarer cirka 1,2 milliarder kroner, ble nemlig fryst for kunder etter at grunnleggeren av en kanadisk kryptobørs ved navn Quadriga CX plutselig omkom nylig.

Hadde det eneste passordet

Grunnleggeren av børsen, som blant annet handlet i valutaene Bitcoin, Litecoin og Ether, satt på det eneste passordet til lommeboken som inneholdt det enorme beløpet – og uten dette passordet er det i utgangspunktet mulig å få tilgang til midlene.

Quadriga CX har 363.000 registrerte brukere, og av disse skal 115.000 brukere være rammet av tapet av passordet som grunnleggeren satt på.

Ifølge rettsdokumenter signert grunnleggerens enke ligger midlene i en såkalt «kald lommebok», som innebærer at lommeboken ligger på en fysisk enhet som ikke er tilgjengelig over nettet.

Dette er en ekstra sikker metode som grunnleggeren valgte for å unngå å bli hacket. Enken uttalte at hun ikke visste passordet eller nøkkelen, og at hun heller ikke har vært i stand til å finne det nedskrevet noe sted.

Søkte om kreditor-beskyttelse

Hun skal imidlertid ha konsultert eksperter som har lykkes med å finne noe informasjon på grunnleggerens mobiler og PC-er, men det er kun minimale verdier som er blitt gjenopprettet gjennom disse forsøkene.

Børsen skal ha søkt om kreditor-beskyttelse mens de jobber med saken, og en høring i denne forbindelse skal visstnok finne sted på et senere tidspunkt. Salg av Quadriga CX-plattformen vurderes også for å sette børsen i stand til å betale tilbake noe av midlene.

Kunder av børsen og andre kryptovaluta-brukere har naturlig nok reagert negativt på hendelsen, og det har også kommet beskyldninger om svindel. Andre børser har kommentert saken ved å etterlyse tiltak fra myndighetene.

– Dette understreker virkelig behovet for at myndighetene handler og regulerer kryptovaluta-børsene, sa visesjefen hos en konkurrerende plattform, Bitbuy.ca, til den kanadiske TV-kanalen CBC.

