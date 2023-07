Kunngjorde «Gemini»: Slik skal Google ta igjen forspranget til ChatGPT

Med lanseringen av ChatGPT startet KI-krigen for alvor, og den aktøren som kanskje fikk mest hastverk med å bevise at de akter å delta i kappløpet for fullt er Google. Nylig delte selskapet mer om hva de jobber med, og hvordan de skal minke forspranget som ChatGPT foreløpig har.

I et nylig intervju med nettstedet Wired opplyste sjefen for det Google-eide KI-selskapet Deepmind, Demis Hassabis, at de arbeider med et system døpt «Gemini». Det skal angivelig skal bli enda mer avansert enn den mye omtalte snakkeroboten ChatGPT når den er ferdig.

Skal bruke AlphaGo-teknologi

Deepmind er mest kjent for programmet «AlphaGo», som havnet i overskrifter verden over i 2016 da det vant over verdensmesteren i det avanserte brettspillet Go – noe som ble regnet som en monumental bragd på KI-feltet den gang.

Det nye Gemini-systemet som Google nå jobber med skal ifølge Hassabis utnytte teknologi fra nettopp Deepmind og Alphago for å bringe generativ, kunstig intelligens til det neste nivået.

Gemini er i likhet med teknologien bak ChatGPT en såkalt LLM (large language model), eller stor språkmodell på norsk. I tillegg kombineres imidlertid denne teknologien med Alphago-løsninger som skal gi systemet nye ferdigheter innen problemløsning og planlegging.

Alphago baserer seg i stor grad på såkalt forsterkende læring (reinforcement learning). Dette innebærer i korte trekk å finne løsningen til et problem ved å definere den ideelle løsningen innenfor en bestemt kontekst, og så gir belønninger eller straff for hvorvidt oppførselen fører systemet nærmere eller lengre fra løsningen.

Jobber med robotteknologi

Gemini er altså fremdeles under utvikling, og ifølge Hassabis vil arbeidet fortsatt ta flere måneder å fullføre. Prosjektet kan også komme til å koste flere hundre millioner dollar. OpenAI-sjefen Sam Altman har tidligere sagt at GPT-4, modellen bak ChatGPT, til sammenligning kostet rundt 100 millioner dollar å utvikle.

Deepmind jobber med flere ulike teknologier innen kunstig intelligens, som arbeidet med Gemini trolig vil kunne tjene på. Ett område hvor Deepmind gjør til dels store fremskritt for tiden er innen robotteknologi, deriblant et prosjekt kalt Robocat.

Robocat er en agent som er designet for å lære å bruke robotarmer på egen hånd, og som forbedres ved å lære av selvgenererte data. Den er også i stand til å lære raskere enn andre, tilsvarende systemer, og kan ifølge Deepmind løse oppgaver med så lite som 100 demonstrasjoner.

Google jobber også med teknologier som kombinerer nettopp språkmodeller med robotteknologi, i form av en algoritme selskapet har kalt Palm-Saycan.