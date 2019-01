Kunstig intelligens: De med mest kunnskap frykter det mest

En undersøkelse blant nordmenn gjennomført av YouGov på vegne av Microsoft Norge viser at de som oppgir at de vet mest om kunstig intelligens også er de som frykter det mest.

Litt mer enn én av ti mener de vet mye eller svært mye om kunstig intelligens. Mer enn en fjerdedel av disse oppgir at de frykter det.

– Er en superkraft

Blant de som vet lite eller ingenting om kunstig intelligens er det bare 12 prosent som frykter det.

– De som kan mye om kunstig intelligens vet nok også at dette er en superkraft, sier Christopher Frenning, leder for sky og kunstig intelligens i Microsoft Norge, til Digi.no.

– Det vil påvirke samfunnet vårt, utfordrer dagens arbeidsliv og behov for kompetanse i fremtiden.

Frenning mener at det derfor er avgjørende å få på plass sterke etiske prinsipper, nye lover, arbeidslivsreformer og opplæring for at flest mulig skal få best mulig utbytte av kunstig intelligens.

– Urovekkende

Nesten halvparten av respondentene har oppgitt at de vet lite eller ingenting om kunstig intelligens.

– Denne undersøkelsen viser at kunstig intelligens kanskje er den teknologien som i dag er minst forstått, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge, i en pressemelding.

– Skal vi klare å løfte Norge ved hjelp av kunstig intelligens, må vi også ta ansvar for å løfte det generelle kunnskapsnivået.

I aldersgruppen 18-29 år oppga 17 prosent at de kunne mye eller svært mye om kunstig intelligens, mens bare 6 prosent av de over 60 svarte det samme.

– Funnene er ikke overraskende, men like fullt urovekkende. Kunstig intelligens spiller en stadig viktigere rolle i utformingen av samfunnet, desto viktigere at alle får ta del i utviklingen og får være med å forme utviklingen, sier Lein-Mathisen.

– Kunstig intelligens er ikke science fiction

Selv om kunstig intelligens allerede er en stor del av svært manges hverdag, kan undersøkelsen tyde på at de fleste ikke er bevisste på akkurat det.

Kun én av fem av de som har svart tror at strømmetjenester som Spotify og Netflix benytter kunstig intelligens.

16 prosent har svart at kunstig intelligens allerede er en naturlig del av vår hverdag, mens 24 prosent tror det vil skje innen ti år.

– Kunstig intelligens er ikke science fiction. Det er her nå, tilstede i vårt dagligliv, sier uttaler Frenning i pressemeldingen fra Microsoft.

Frenning påpeker at kunstig intelligens er maskiners evne til å lese lyder, ord og bilder og trekke slutninger på lignende vis som oss mennesker.

– Det er rett og slett avansert analyse og automatiseringer, som enten kan erstatte oppgaver folk i dag gjør manuelt – eller gjøre jobben for menneskene enklere og bedre, sier han.

– Ved hjelp av nye, rimelige sensorer kan vi nå i tillegg hente inn data på flere, og noen ganger ufremkommelige, steder. I sum gir dette helt nye muligheter til å frigjøre tid til å gjøre oppgaver som du synes er viktigere eller mer interessante.