Kunstig intelligens vant svært krevende pokerturnering

Libratus, et kunstig intelligens-system utviklet ved Carnegie Mellon University, vant mandag en 20 dager lang turnering i det som betegnes som et av de vanskeligste pokerspillene, Heads-Up No-Limit Texas Hold’em. I omtalen av spillet heter det at det ikke bare krever matematiske og logiske evner, men også selvdisiplin og innsikt i psykologi.

I turneringen møtte Libratus fire av verdens beste, profesjonelle pokerspillere, Jason Les, Dong Kim, Daniel McAulay og Jimmy Chou. Turneringen, kalt «Brains Vs. Artificial Intelligence: Upping the Ante», ble arrangert ved Rivers Casino i Pittsburgh.

Etter å ha spilt 120 000 hender, ledet Libratus med 1 766 250 dollar i poletter.

Ufullstendig informasjon

Systemer med kunstig intelligens har gjennom årene vunnet over menneskelige mestere i en rekke spill, inkludert sjakk, go, scrabble, jeopardy og dam.

– Poker utgjør en mye vanskeligere utfordring enn disse spillene fordi det krever at maskinen gjør ekstremt kompliserte avgjørelser basert på ufullstendig informasjon, samtidig som at den strir med bløffing, «slow play» og andre knep, sier Tuomas Sandholm i en pressemelding. Sandholm, som er professor i informatikk ved Carnegie Mellon University, har utviklet Libratus sammen med doktorgradstudenten Noam Brown.

Fjernet svakheter daglig

– Bot-en blir bedre og bedre for hver dag. Den er som en tøffere utgave av oss, sa Chou allerede midt i turneringen. Dette stemmer godt, for Libratus har lært mye underveis.

– Hver dag, etter at spillet var avsluttet, analyserte en metaalgoritme hvilke huller proffene hadde identifisert og utnyttet i strategien til Libratur. Den prioriterte da hullene og brukte algoritmer og en superdatamaskin til å lappe hullene hver kveld, forteller Sandholm.

– Dette er veldig ulikt måten maskinlæring har blitt brukt tidligere i forbindelse med poker. Typisk har forskerne utviklet algoritmer som forsøker å utnytte motstanderens svakheter, mens her handler de daglige forbedringene om å tette hullene i vår egen strategi.

Libratus ble under turneringen kjørt på superdatamaskinen Bridges ved Pittsburgh Supercomputing Center.

Libratus ble under turneringen kjørt på superdatamaskinen Bridges ved Pittsburgh Supercomputing Center.

