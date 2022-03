Ved hjelp av et nytt pakke-verktøy utviklet av Android-teamet til Google, kan utviklere nå legge til rette for at appene kan arkiveres av brukerne. Arkiveringen lar brukeren komprimere applikasjonen til opp til 60 prosent mindre enn appen er i vanlig størrelse.

Dermed kan man frigi plass på telefonen uten å avinstallere applikasjonen, og man mister heller ikke brukerdata. Det skriver Android Developers på sin blogg.

Slutt på avinstallering

Det betyr at når en bruker for eksempel har lastet ned en kollektivtransport-applikasjon til en by hun er i av og til, trenger hun ikke avinstallere applikasjonen hvis hun ikke har plass til den på telefonen for å deretter installere den og logge inn hver gang hun er tilbake i byen.

Brukeren kan heller velge å arkivere appen, den blir liggende på telefonen, men bruker mindre plass enn vanlig, dermed kan brukeren neste gang hun er i byen bare gjenopprette appen og bruke den som om den hadde vært på telefonen hele tiden.

Kommer senere i år

Android Developers har nå sluppet verktøyet utviklere trenger for å lage en arkivert applikasjonsfil, men funksjonaliteten blir ikke tilgjengelig for brukere før den blir lansert senere i år.

Utviklere kan også velge ikke å gjøre sine apper tilgjengelige for arkivering.