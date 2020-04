Kutter koding: Mener Nav kunne spart 75 prosent med dette norske systemet

Verktøyet har fått navnet N-Abel og det er utviklet av selskapets gründer, Jan-Thore Bjørnemyr, som hevder at teknologien gjør det mulig å levere fungerende prototypløsninger på bare ti dager. Bjørnemyr forteller i et videointervju sammen med daglig leder Anders Skumsnes, at systemet bygger på det han lærte om programmering da han gikk på universitetet på 90-tallet.