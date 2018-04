Kuttet ut tynnklientløsningen med skybaserte løsninger. – Vi regner med å spare betydelige kostnader

For noen år siden var tynne klienter noe mange satset på for å spare administrasjonskostnader og forenkle IT-drift, men etter hvert som mobile arbeidsformer og skybaserte løsninger har blitt stadig viktigere er det ikke sikkert denne typen løsninger fungerer optimalt for alle lenger. Det fant Petter Olsen ut, da han i fjor høst begynte som IT-sjef i CCB (Coast Center Base). Selskapet driver havneanlegg på fem steder i Norge, samt på Kanariøyene.