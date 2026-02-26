Nvidia omsatte for 68,1 milliarder dollar i forrige kvartal - slo forventningene

Nvidias omsetning i fjerde kvartal var nesten to milliarder dollar høyere enn det ekspertene ventet seg.

Nvidia, som designer databrikker som brukes til KI, er verdens mest verdifulle selskap.

Tallene som kom onsdag viser at omsetningen økte med 73 prosent fra samme periode i fjor og langt over prognoser fra analytikere om en omsetning på 65,7 milliarder dollar.

Det California-baserte selskapet har en børsverdi på rundt 4500 milliarder dollar og befinner seg i sentrum av KI-boomen. Mange av de store teknologiselskapene er kunder hos Nvidia i satsingen på egne KI-modeller.

Nvidia-sjef Jensen Huang sier i en pressemelding at suksessen drives av en ny fase innen KI, der KI-agenter i økende grad fatter beslutninger i stedet for mennesker.

Inntekten i forrige kvartal ble mer enn doblet, sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, og endte på 42,96 milliarder dollar.

For hele regnskapsåret 2025, som ble avsluttet 25. januar i år, var Nvidias omsetning på 215,9 milliarder dollar, en oppgang på 65 prosent fra det foregående året.

Etter onsdagens resultatfremleggelse steg Nvidia-aksjen rundt 5 prosent i etterhandelen. For fjoråret som helhet steg aksjen mer enn 50 prosent.

Nvidia selv ser for seg fortsatt vekst. Omsetningen for inneværende kvartal kan havne på 78 milliarder kroner, pluss/minus 2 prosent, viser selskapets egne prognoser. Det er godt over Wall Streets anslag om en omsetning på 72 milliarder dollar.