Lager Apple et eget alternativ til Google-søk?

Googles søketjeneste har mange konkurrenter, men ingen er i nærheten av å bli like mye brukt, i alle fall globalt. Det er mange som har vært med på å bygge opp Google Search. Apple er blant disse, ved å la Google være standardsøket i produkter som Safari, Siri og Spotlight. For dette har Apple tatt seg svært godt betalt.

Men Googles utfordringer med konkurransemyndighetene i blant annet USA kan potensielt føre til endringer i dette forholdet.

Økende søkevirksomhet

Dette bakteppet danner grunnlaget for spekulasjoner om at Apple på sikt vil erstatte Googles søketjeneste med sin egen. Endringer gjort i IOS 14 og økt aktivitet fra Apples søkerobot, Applebot, bidrar til spekulasjonene som på ingen måte er bekreftet av Apple. Men de omtales av Financial Times.

Apple har trolig også kompetansen som skal til. Blant annet ble Googles tidligere søkesjef, John Giannandrea, ansatt av Apple for drøyt to år siden. I tillegg tilbyr Apple allerede egne søkeresultater i nevnte IOS 14, blant annet i det som på engelsk kalles for «Today View».

Eget økosystem

Apple har også en viss tradisjon for å lage egne, ofte eksklusive alternativer til eksisterende tjenester. Apple Maps er et eksempel på dette. Selv om karttjenesten fikk hard medfart da den ble lansert, har Apple penger og utholdenhet nok til å la tjenester som dette få bygge seg opp. Å bygge opp en generell og konkurransedyktig websøketjeneste vil kreve enormt med ressurser.

I artikkelen i Financial Times sier enkelte kilder at Apple har en spesiell posisjon på grunn av iPhone og IOS, og at selskapet kontrollerer hva som er standard nettleser i operativsystemet. Dette gir selskapet gode muligheter til å tilpasse søkeresultatene til brukernes atferd.

Googler ikke med Bing

En slik posisjon er likevel ingen garanti for at nye, integrerte tjenester blir en suksess. Det har blant annet Microsoft bevist.

Microsoft har tilbudt søketjenester i mange år. Microsoft Bing, som ble lansert i 2009, er egentlig bare den siste inkarnasjonen. Tidligere har selskapet hatt søketjenester med navn som MSN Search, Windows Live Search og Live Search.

Selv om disse hele tiden har vært standard søketjeneste i Microsofts nettlesere og operativsystemer, så har de fleste av brukerne valgt å google med Google i stedet.