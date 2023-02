Lanserer egen donglebasert TV-mottaker

Det er en intens konkurranse mellom TV-distributørene. Selv om TV-tilbudet er større en noen gang med alle de mulige, nye strømmekanalene, trenger du et abonnement for å få inn de krypterte lineære kanalene fra Norge og andre land. Det har skapt et marked for TV via bakkenett, satellitt, fiber og koaks. Til og med de gamle telefonkablene har vært store på slik distribusjon.

Riks-TV har hatt stor suksess med sin rene strømmeboks Strim. Nå kommer Allente, som er mest kjent for TV-distribusjon via satellitt, med Allente Streaming Hub , som er basert på Google Chromecast Gen 4 med programvaren Google TV.

Alle distributørene har for lengst lansert sine egne apper slik at du ikke er begrenset til én TV-boks, selv om det oftest er mest praktisk på den faste TV-en. Men TV-tilbudet trenger ikke lenger være fra internettleverandøren. Det kan være fra konkurrerende distributører på alle slags bokser og smart-TVer som appen er tilpasset. Eller OTT-distribusjon, som det kalles.

Det betyr også at folk ikke er låst til antennen eller kabelen lenger. Det øker konkurransen mellom leverandørene. Men kundene trenger en eller annen internettforbindelse, og det er oftest en måte å få foten inn i dørsprekken på.

Allente Streaming Hub er veldig enkelt om du skal til Europa, på hytte, eller er i sofaen hjemme. Foto: Odd Richard Valmot

Først med egen Chromecast

– Vi har basert oss på Googles egen Chromecast, hvor vi har installert appen og laget en egen fjernkontroll med en knapp som starter den direkte. Det er ingen ting i veien for å installere appen på en vanlig standard Chromecast, men vi har jobbet tett med Google og integrert oss dypere enn man gjør med en vanlig app, sier teknisk direktør Jon Espen Nergård i Allente.

Allentes tilpassede utgave av Chromecast er basert på 4K-utgaven. Den skal koste omtrent det samme som Googles egen Chromecast.

Ferie- og hyttevennlig

Med en liten dongle er det lett å ha den med når man reiser. Den kan brukes fritt i EU med tilgang til alle lineære TV-kanaler man abonnerer på. Mange vil også kunne ha den med på hytta og plugge den inn i en USB-A port på TV-en. Eller PC-en, for den saks skyld.

– Det er nok ikke så mange ikkesmarte TV-er igjen i Norge, men med denne blir alle TV-er smarte. Det eneste man trenger, er en TV med USB-A-port, og det er ikke mange som ikke har det. Dette en fin måte å se norske kanaler på i utlandet. Det eneste du trenger, er tilgang til wifi, sier Nergård.

Man er selvfølgelig ikke avhengig av Allente med den nye dongelen. Dette er i utgangspunktet en helt åpen plattform hvor man kan se en rekke strømmetjenester og installere apper.

Øker distribusjonen

– I praksis har vi nå to åpne distribusjonsplattformer. En på satellitt og en over OTT, hvor vi tror Chromecast TV-dongelen kommer til å bli viktig. Innholdsmessig vil de være ganske like, men det er noen ulikheter på grunn av rettigheter fra kringkasterne, sier norgessjef Roger von Zernichow.

Prisen på Stream Basic, som Allente kaller sitt billigste alternativ, er på 379 kroner i måneden. Da får man de fire gratis NRK-kanalene og 18 TV-kanaler. I tillegg får man TV 2 Play og et halvt år med Viaplay film og serier.

Stor jobb å vedlikeholde apper

– Det er en stor jobb for oss å vedlikeholde alle appene på de ulike plattformene til TV-produsentene. Spesielt når de lanserer nye modeller med endringer i programvaren sin. Heldigvis har vi et tett forhold til de viktigste aktørene i markedet og får tilgang til programvaren i betaversjon på et tidlig tidspunkt. I tillegg jobber vi med en ny utviklingsplattform som vil gjøre det enklere å utvikle det aller meste en gang uansett hvilken mobil eller smart-TV det er snakk om, sier Nergård.

Jobber med ny programoversikt

På sikt jobber Allente med en ny og mer effektiv programoversikt, EPG. Den skal gjøre det enklere å finne fram og vil komme i en oppdatert app og på satellittmottakere.

– Vi jobber også med Google for å integrere innholdet vårt inn i deres søkeunivers. Det betyr at brukerne vil kunne benytte mikrofonen i fjernkontrollen for å få opp innhold fra arkivene våre, sier Nergård.

Stor utviklingsavdeling

Allente er selskapet som ble fusjonert av Telenor-eide Canal Digital og svenske Viasat. Det har gjort at de nå bruker Telenors satellittklynge på 1 grad vest i stedet for å også leie kapasitet på Sirius-satellittene på 5 grader øst. Det sparer dem for veldig store kostnader, som nå kan brukes til annen utvikling. Slik som den nye satellittmottakeren som også er basert på Chromecast.

Av de 140 ansatte i Norge jobber de fleste med utvikling og drift.