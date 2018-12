BJØRVIKA, OSLO (digi.no): DNB ruller snart ut en ny mobilbank – det vil si nettbank-appen som brukes av privatkundene på iOS og Android. Og for kort tid siden kom også selskapets app for bedriftskunder – Puls – i en ny utgave. Felles for begge er at de er bygget helt fra bunnen av på skyplattformen AWS (Amazon Web Services).