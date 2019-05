Lanserer kraftigere Google Glass for bedriftsmarkedet

I 2015 kuttet Google ut forbrukerversjonen av Google Glass, men fortsatte å videreutvikle en bedriftsversjon av AR-brillene – Google Glass Enterprise Edition.

Google Glass Enterprise Edition 2. Foto: Google

Nå har Google lansert Glass Enterprise Edition 2, skriver selskapet i en pressemelding. Det er Googles X-virksomhet som har holdt i Glass-prosjektet de siste to årene, men teamet som jobber med Glass er nå flyttet over fra X til Google.

Google Glass selges i dag til bedrifter gjennom et partnernettverk. Ett eksempel på bruksområde for brillene er serviceteknikere eller fabrikkarbeidere som kan få opp brukermanualer og monteringsinstruksjoner i brillene, og på den måten jobbe med hendene frie. Dermed er de en konkurrent til Microsoft Hololens, som ble lansert i en ny versjon på MWC-messen i Barcelona tidligere i år.

Kraftigere CPU

Glass Enterprise Edition 2 er bygget på Qualcomm Snapdragon XR1-plattformen, som skal ha en vesentlig kraftigere flerkjerne-prosessor (CPU) enn den som satt i første versjon av brillene. Brillene har også fått kraftigere prosessering av oppgaver knyttet til kunstig intelligens (AI).

Google Glass Enterprise Edition 2 CPU: Qualcomm Quad Core, 1.7GHz, 10nm

Operativsystem: Android 8 Oreo

RAM: 3 GB LPDDR4

Lagringsplass: 32 GB eMMC Flash

Trådløst: 802.11ac wifi (dual band). Bluetooth 5.x

Kamera: 8 MP, 80 DFOV

Skjerm: 640 x 360 optical display module

Mikrofoner: 3 beam-forming mikrofoner

Lading og data: USB Type-C, USB 2.0 480 Mbit/s

Batteri: 820 mAh, hurtiglading

Vekt: 46 gram

Ifølge Google skal dette i tillegg til bedre ytelse også bety lavere strømforbruk. Google har også jobbet sammen med Smith Optics for å lage innfatninger som beskytter øynene, slik at brillene skal være bedre egnet for bruk i for eksempel produksjonsmiljøer.

Til sist legger Google også vekt på at det skal være enklere for utviklere å utvikle løsninger for brillene, som er basert på Android. Glass Enterprise Edition 2 støtter nå Android Enterprise Mobile Device Management – en administrasjonsløsning for mobile enheter.

Brillene starter på 999 dollar (i underkant av 9000 kroner). Dette er vesentlig billigere enn Microsoft Hololens 2, som koster fra 3500 dollar (rett over 30.000 kroner) – selv om dette riktignok er to ganske forskjellige produkter, men med mange av de samme bruksområdene.