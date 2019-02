Microsofts nye HoloLens-briller skal gi deg mer realistiske hologrammer enn noensinne

I forbindelse med MWC-messen har Microsoft avduket den nye generasjonen av sine «utvidet virkelighet»-briller, HoloLens 2. Det nye, forbedrede produktet skal gjøre interaksjonen med de virtuelle objektene enda mer realistisk enn før, lover produsenten.

HoloLens 2 skal lanseres i løpet av året til en amerikansk pris på 3500 dollar, cirka 30 000 kroner. Norge er ikke blant landene hvor produktet blir tilgjengelig først, så det er ennå uvisst når brillene ankommer våre breddegrader og til hvilken pris.

Bredere synsvinkel og mer realisme

Når det gjelder de tekniske forbedringene sier Microsoft at HoloLens 2 opererer med dobbelt så bred synsvinkel sammenlignet med forrige generasjon, uten at dette har gått på bekostning av pikseltettheten, som ligger på 47 piksler per grad.

Den heller smale synsvinkelen til HoloLens-brillene har vært et av de største ankepunktene som brukerne har rapportert, og derfor foretok altså Microsoft en kraftig forbedring på dette området.

I tillegg kommer HoloLens 2 med ny dybdesensor og sensorer som sporer øyebevegelser, som sammen med innebygget AI-maskinvare skal legge til rette for naturlig, direkte manipulasjon av virtuelle objekter på en måte som tilsvarer interaksjon med ekte, fysiske objekter.

Som digi.no meldte i fjor har Microsoft laget en egen AI-brikke til HoloLens 2-brillene, som gir produktet mye mer regnekraft «ut av boksen».

Den nye Guides-appen gir bedrifter AR-baserte opplæringsverktøy. Foto: Microsoft

Ny AR-programvare

Komforten skal også ha fått seg et kraftig løft, slik at man skal kunne bære brillene over lengre perioder uten å bli sliten.

HoloLens 2 er laget med karbonfiber, som gir lav vekt, og brillene har fått en ny løsning for varmehåndtering. Justeringsmulighetene er større enn før, slik at brillene skal kunne tilpasses enhver bruker, og balanseringen skal også være forbedret.

Microsoft kunngjorde samtidig nyheter på programvarefronten. Selskapet følger opp fjorårets lansering av de bedriftsrettede AI-appene Dynamics 365 med Dynamics 365 Guides, som er en «blandet virkelighet»-applikasjon ment å sette ansatte i bedrifter i stand til å lære gjennom handling.

Guides-appen er et opplæringsverktøy som blant annet kan brukes til å gi steg-for-steg-instruksjoner for hvordan man bruker ulike typer verktøy i reelle arbeidssituasjoner, og i tillegg kan appen brukes til å lage interaktivt innhold, importere 3D-modeller og en rekke andre ting.

