Lanserer laserskriver som kan etterfylles med tonerpulver

Det å kaste tonerkassetter til laserskrivere er ikke spesielt miljøvennlig. Uansett hva produsentene forteller om demontering og resirkulering av kassettene. Dette er ganske komplekse mekaniske saker som krever både energi, materialer og andre innsatsfaktorer for å produsere.

Bare fylle toner

Det høres ut som et skritt i riktig retning når HP nå lanserer Neverstop Laser. Dette er ifølge dem verdens første mekanisme for små laserskrivere med etterfyllbar tonerkassett. I stedet for å bytte veldig mye av maskineriet i laserskriveren hver gang patronen er tom, er det nå snakk om å tømme en beholder med rent sort pulver inn i skriveren. Det er mye billigere enn å skifte en «gammeldags» patron. HP oppgir at utskriftskostnaden vil komme på rundt 10 øre per side, men det kommer selvsagt an på hvor mye sort pulver det går med til hver side. Uansett er dette vesentlig billigere enn med vanlige lasere.

Enkelt

Når den nye Neverstop-en stopper opp av tonermangel så må den etterfylles. Det skjer ved at man tømmer en slags sprøyte med pulver inn i skriveren. Du skur den på plass og trykker ned sprøyta. Ifølge HP tar hele operasjonen 15 sekunder. Det er greit at dette er et lukket system, for slikt svertepulver er noe du ikke ønsker å dosere inn selv. Da kan det bli ganske svart. En refylling holder til 2.500 sider.

For riktig å understreke hvor miljøvennlig dette er, så har HP brukt 25 prosent resirkulert plast i skriverne og 75 prosent i tonerboksene. Og ikke nok med det: I USA har de hatt en kampanje hvor de har plantet et tre for hver skriver som ble kjøpt.

Begynte på blekk

Inklusive: Skriveren og multifunksjonsskriveren leveres med fullt tonerkammer og en ekstra patron. Foto: HP

Trenden mot refylling på denne måten startet for noen år siden på blekkskrivere. Folk ble lei av å skifte dyre patroner som ikke gikk mange sider før de var tomme. Nå finnes det en ny generasjon blekkskrivere med «løst blekk». Det vil si at du tømmer flasker av billig blekk inn i skriverne og oppnår svært mye lavere utskriftskostnader.

Fordelen med disse er at de skiver i farger, men noen sverger til laser på hjemmekontoret også. Da kan en av HPs nylanseringer være et godt alternativ. De skriver med en hastighet på opptil 21 sider i minuttet. Skriveren har en oppløsning på 600x600 dpi, men siden de kan variere punktets størrelse og plassering tilsvarer det en optisk oppløsning på 1200x1200 dpi.

To varianter

Det kommer to utgaver av Neverstop Laser. Den ene er en ren skriver og den andre er en multifunksjonsmaskin med kopiering og skanning. Den rene skriveren koster 2 799 kroner, mens multifunksjonsmaskinen koster 500 kroner mer. Det høres ut som et bedre kjøp.

Begge modellene skal bli leveringsklare i løpet av april hos Komplett, Staples og Elkjøp.

Nye maskiner kommer ferdig ladet med pulver og det følger med et refyllingssett i tillegg. Det gjør at de skriver 5000 før det må anskaffes mer toner. Et refyllingssett koster 249 kroner med moms etter to for 449 kroner. Til sammenlikning koster vanlige kassetter rundt tusenlappen, men de inneholder mindre toner og skriver 500 til over 1000 sider mindre.