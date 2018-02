Lanserer ny tjeneste: Håper å halvere tiden det tar å finne parkeringsplass

Easypark har lansert en ny løsning som skal gjøre det enklere å finne ledige parkeringsplasser. Den nye løsningen som kalles «Finn og parker» er basert på teknologi Easypark fikk tilgang til da de kjøpte opp det israelske selskapet Parko for et par år siden.

– Raskere vei til ledige parkeringsplasser reduserer letetrafikken i sentrum. «Finn og parker» blir i første omgang lansert i ti byer over hele Europa. Vi er først i verden med denne unike løsningen, som bruker avanserte algoritmer til å guide bilister i riktig retning, skriver Ludvik Eide, markedsansvarlig i EasyPark Norge i en pressemelding.

Eide forteller til digi.no at rundt 30 prosent av de som parkerer i Oslo bruker selskapets app, og at det gjør at de kan bruke stordataanalyse, historiske data og maskinlæring for å beregne sannsynlighet for at det er ledig parkering i et område.

– Vi vet ikke nøyaktig parkeringskapasitet for hver eneste gate, men bruker maskinlæring for å beregne dette, sier Eide.

Viser sannsynlighet for å finne parkeringsplass

Appen fungerer ved at man først trykker Finn parkering i Easypark-appen. Deretter slipper du et flagg ned på det stedet du skal til, og appen vil finne den optimale ruten og vise sjåføren veien til det beste området å parkere i akkurat nå. Områder på kartet markeres med ulike farger som viser sannsynligheten for å finne en ledig plass. På kartet vil man også kunne se de tre nærmeste parkeringshusene i området man skal til.

Løsningen kan også bruke data fra sensorer, skrev vi i fjor sommer, og det har selskapet også forsøkt i Sandvika i Bærum kommune. Men for den appen som nå lanseres har Easypark foreløpig valgt å utelukkende basere seg på data innsamlet fra brukere av Easypark-appen. Flere titalls sjåfører har ifølge Easypark kjørt rundt i storbyene i Norge det siste året, til alle døgnets tider, for å trene algoritmen og samle inn data om bybildet for å avdekke hva slags kapasitet det er hvor.

Løsningen vil være tilgjengelig i Oslo fra uke 9, og noen uker etter vil også Stavanger være på plass. Betaversjonen av appen ble for øvrig lansert i Stockholm den 21. februar.