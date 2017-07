Stordata-analyse og maskinlæring skal gjøre det enklere å finne parkering i norske byer

Studier fra UCLA-universitetet i California viser at opptil 30 prosent av trafikken i trafikkerte byer er personer som leter etter parkering, noe som kan bety store klimagassutslipp. Nå melder selskapet Easypark at de er klar med teknologi som de hevder skal kunne redusere tiden man bruker på å lete etter parkeringsplass med så mye som 50 prosent.

Johan Birgersson, administrerende direktør i EasyPark Group. Foto: Easypark

Easypark er opprinnelig et norsk selskap, som har vokst videre ut i Europa og nå har hovedkontor i Sverige. Selskapets nye løsning, Find & Pay, bruker «big data» (stordata), prediktive analyser og maskinlæring for å kunne forutse hvor i byen det er størst sannsynlighet for å finne en ledig parkeringsplass. Det går frem av en pressemelding fra selskapet.

– Teknologiteamet vårt har jobbet hardt i mer enn ti år. Nå har de endelig løst en knallhard gåte – hvordan man fort kan finne parkering i byer med tett trafikk. Dagens navigeringssystem tar deg til destinasjonsadressen din, men har ikke sjans til å vise hvor du kan parkere, sier Johan Birgersson, administrerende direktør i Easypark Group i pressemeldingen.

Kombinerer transaksjonsdata og data fra IoT-enheter

Den nye funksjonen er basert på teknologi Easypark fikk tilgang til da de kjøpte opp det israelske selskapet Parko for ett år siden. Parko har utviklet algoritmer som kan regne ut sannsynligheten for at det er tilgjengelige parkeringsplasser i et bestemt område.

Ifølge nettstedet Breakit.se skal Easypark ha investert opp mot 100 millioner kroner for å ta frem Find & Pay-plattformen. Inkludert i denne summen er også oppkjøpet av Parko.

Breakit skriver at Easypark har kartlagt tilgangen på parkeringsplasser ved hjelp av biler utstyrt med kamera, noe lignende det Google har gjort i forbindelse med sine Street View-biler.

Ifølge Easypark kombinerer man store volumer med transaksjonsdata med folketetthetsinformasjon fra personer og fra IoT-enheter. Her i Norge har enkelte kommuner installert NB-IoT-baserte sensorer fra Q-Free, og disse dataene vil også deles med Easypark.

Via en slags navigasjonsapp vil brukeren få informasjon om hvor det er størst sannsynlighet for å finne parkering, så nær som mulig destinasjonen. Man blir så guidet frem til målet, og når man kommer frem kan man betale for parkeringen direkte fra mobilen.

Stockholm blir første by som tar i bruk det nye systemet, i september. Noe senere i år kommer Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.