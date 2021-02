Lastet ned 1,7 milliarder ganger: Om du har noen av disse appene blir posisjonen din trolig sporet

Det er en kjensgjerning at mange mobilapper sporer posisjonen til brukeren, eller lokasjonsdata som det gjerne heter, men det fullstendige omfanget av apper med denne funksjonaliteten er det vanskelig å få oversikt over. Nå har vi fått en noe alarmerende pekepinn.

VPN-tjenesten ExpressVPN (via Techradar) gjennomførte nylig en undersøkelse av 450 mobilapplikasjoner – og fant posisjonssporingsfunksjoner i samtlige. Appene er blitt lastet ned over 1,7 milliarder ganger til sammen.

Mange meldingsapper

Ifølge ExpressVPN er innsamling av lokasjonsdata hyppigst til stede i dating- og sosiale apper, samt meldingsapper, men man finner dem på tvers av flere forskjellige kategorier av applikasjoner.

Lokasjonssporing ble funnet i 42 meldingsapper med 187 millioner nedlastinger, hvorav mange er apper som forkler seg som populære tjenester som Telegram, Facebook Messenger og WeChat. Når det gjelder dating- og sosiale apper ble sporingsfunksjonalitet oppdaget i 64 apper med 52 millioner nedlastinger.

Hele 67 prosent, 305 stykker, av de 450 applikasjonene som ble undersøkt og bekreftet å hente inn lokasjonsdata er fremdeles å finne i appbutikkene i slutten av januar, kan ExpressVPN opplyse.

Selskapet fant også at et stort antall av appene som ble analysert sender sporingsdata til et datameklingsselskap kalt X-Mode.

Ble bannlyst

Som Wall Street Journal tidligere rapporterte har Google og Apple tidligere bannlyst X-Mode fra å samle inn lokasjonsdata fra mobiler som kjører operativsystemene deres, og informert utviklere at de må fjerne sporingsprogramvare fra X-Mode i appene sine eller bli bannlyst.

Bakgrunnen er avsløringer om at X-Mode har solgt data til flere statlige institusjoner, deriblant militæret.

Til tross for dette har ExpressVPN funnet sporingsprogramvare med tilknytning til X-Mode i hele 44 prosent, eller 199, av de 450 appene som ble analysert – og disse har blitt lastet ned minst én milliard ganger. Kun 10 prosent av disse appene skal i skrivende stund være fjernet fra Google Play.

En komplett liste over alle appene som er omfattet av ExpressVPNs undersøkelse kan du finne på denne siden, og selve rapporten finner du her.