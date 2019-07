Lastet opp 300.000 filer til nettskyen: Tidligere ansatt skal ha stukket av med kildekoden til autopiloten

Kildekoden til Teslas autopilot skal ha blitt stjålet av betrodd ansatt. Den tidligere Tesla-ingeniøren skal ha lastet opp kildekoden til nettskyen og senere delt hemmelighetene med den kinesiske bilstartupen Xiaopeng Motors. Det skriver The Verge.

Guangzhi Cao innrømmer at han har lastet opp autopilotkoden til Apples iCloud-nettsky, men nekter for å ha delt kildekoden videre med det kinesiske selskapet. Tesla fremmet anklagene for amerikansk rett i mars i år.

300 000 filer

Ifølge Tesla skal den tidligere ingeniøren ha lastet opp 300 000 filer tilhørende selskapets autopilot til nettskyen.

Selskapet mener mannen skal ha slettet rundt 120 000 av disse filene sammen med egen browser-historikk da han aksepterte et jobbtilbud fra det kinesiske selskapet i desember i fjor.

– Cao har gjort alt i hans makt for å slette disse filene før han sluttes hos Tesla, sier mannens advokat til den engelske avisen.

Alibaba-backet

Cao var en av 40 betrodde ansatte som hadde tilgang til kildekoden. Nå jobber ingeniøren hos Xiaopeng Motors med å utvikle tilsvarende programvare. Xiaopeng Motors får investeringsmidler fra den kinesiske nettgiganten Alibaba.

Tesla og Samsung har samarbeidet om en datamaskin for selvkjørende biler, med to nevrale prosessorer. Foto: Tesla

Nettbutikken ble etablert av den kinesiske gründeren Jack Ma i 1999 og omsetter årlig for over 3 219 milliarder kroner i året.

Xiaopeng Motors har derfor store ressurser i ryggen, og har nok av midler å ta i en eventuell rettsfeide med Tesla i det amerikanske justissystemet.

Det kinesiske selskapet nekter for å ha tatt i mot filene av den tidligere Tesla-ingeniøren. Selskapet sier at de heller ikke var klar over at Cao hadde disse anklagene hengende over seg, skriver The Register.

65 000 for autopilot

Alle Teslaer produsert fra oktober 2016 skal ha mulighet for å kjøre helt selv, ifølge elbilselskapet. Ved å kjøpe to tilleggspakker til rundt 65 000 kroner skal du få maskinvare som er sterk nok til at bilen skal kunne overta styringen.

Selvkjørende biler er ventet å bli en viktig del av vår hverdag om bare få år. Først i dag begynner bitene å falle på plass, og åpner for reelle muligheter for selvkjørende biler, skriver journalist Marius Valle i en analyse i Teknisk Ukeblad.

Regnekraften har blitt nærmest gratis, nødvendige sensorer har krympet i størrelse og blitt billige, og med elektrisk fremdrift har kjøretøyene generelt blitt enklere i konstruksjon, argumenterer han.

Langt unna autonomi

Graden av autonomi i kjøretøy er definert av SAE (Society of Automotive Engineers).

I realiteten har ingen lansert kommersielle produkter over nivå 2. At Tesla, den ledende aktøren i markedet er på nivå 2, sier litt om hvor lang tid det faktisk tar å utvikle disse bilene, skriver Valle videre.

Gründer og toppsjef Elon Musk i Tesla. Foto: NTB Scanpix/ Meek, Tore

– Tesla har kommet med mange lovnader om selvkjørende biler, men i realiteten er ikke maskinvaren kapabel til å gjøre bilen selvkjørende, sa analytiker Sam Abuelsamid i Navigant Research til TU i februar i fjor.

Abuelsamid er en av forfatterne bak Navigants rapport: «Leaderboard: Automated Driving Vehicles», som rangerer de ulike aktørenes innsats innen utviklingen av selvkjørende biler.

Først om ti år

I den rapporten kom Tesla på delt sisteplass av de 19 aktørene som utvikler teknologi for autonomi. Tesla ønsket ikke å kommentere rapporten da den kom.

Når kommer vi til da til å kunne sette oss inn i selvkjørende biler?

Autonomi-nivåene SAE har utviklet standarden J3016, som klassifiserer fem nivåer av automasjon. Nivå 0 - Ingen automasjon: Føreren må ha all oversikt og treffe alle nødvendige tiltak. Nivå 1 - Føreassistanse: Føreren overvåker miljøet, mens systemet kan ta seg av noe styring, eller aksellerasjon og bremsing. Typisk adaptiv cruise control eller lignende. Nivå 2 - Delvis automatisering: Kontrollerer to primære kontroller, som hastighet og styring, mens føreren fremdeles har ansvaret for å overvåke omgivelsene, og må ta over kontroll dersom systemet ikke kan utføre oppgavene. Nivå 3 - Automasjon under visse omstendigheter: Er det første hvor systemet overvåker omgivelsene, tar avgjørelser om for eksempel når bilen skal foreta en forbikjøring, sette på blinklys og annet, og kan brukes i alle situasjoner. Biler på dette nivået kan utføre kjøringen på egen hånd, men det forventes at føreren skal kunne ta over kontrollen ved behov. Nivå 4 - Høy automasjon: Som nivå 3, med unntak av at systemet på egen hånd vil kunne treffe tiltak dersom føreren ikke reagerer. Det kan for eksempel være å stanse bilen. Nivå 5 - Full automasjon: Systemet tar seg av alle oppgaver, overvåker omgivelsene, og fungerer i alle situasjoner. Kan gjøre alle oppgaver en menneskelig fører normalt vil gjøre. Nivå 5-biler kan i praksis designes uten ratt og pedaler. Kilde: TU

Elon Musk mener at det burde være mulig å sette seg inn i en bil og kjøre fra New York til Los Angeles allerede neste år.

Men engangement partner i Qvartz og ekspert på autonome kjøretøy, Sophia Holst mener vi fortsatt er et langt stykke unna.

Og når det først skjer, kommer nok kineserene til å stå i spissen, mener hun.

– Jeg ville nok vært mer positiv tidligere, men i dag tror jeg ikke det skjer før i slutten av neste tiår, sier hun til Teknisk Ukeblad.