Lavere inntekter for Apple, men bedre enn ventet

De samlede inntektene tilsvarer så vidt over en billion kroner – nærmere 1002 milliarder – med dagens kurs.

Analytikerne hadde ventet at IT-giganten, som har forskjøvet regnskapsår, skulle ende fjerde kvartal med en omsetning på 89,4 milliarder dollar.

Bloomberg skriver at Apple sliter med treg Mac-etterspørsel og et ustabilt smarttelefonmarked i China. Til tross for dette endte det samlede iPhone-salget noe høyere enn prognosene.

Likevel reagerte markedet negativt på kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag. Ti minutter etter at den ble publisert, hadde aksjekursen falt drøyt 1 prosent. Det er omtrent like mye som nedgangen i salget.

Etter avsetninger for skatt viser bunnlinjen et overskudd på 23 milliarder dollar for regnskapsårets tre siste måneder. Det er over 2 milliarder mer enn samme periode i fjor, da Apple satt igjen med 20,7 milliarder dollar i netto overskudd.