Ledende AI-forskere har gått til boikott av prestisjefylt forskningsinstitutt

Mer enn femti forskere og teknikere fra omtrent 30 land har undertegnet et åpent brev hvor de forteller at har gått til boikott av den sørkoreanske forskningsinstitusjonen Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist).

Felles for de som har undertegnet, er at de jobber med kunstig intelligens og robotikk. Bakgrunnen for boikotten er at et nytt forskningssenter ved Kaist, Research Center for the Convergence of National Defense and Artificial Intelligence, har inngått et samarbeid med Hanwha Systems. Selskapet omtales som den ledende leverandøren av våpensystemer i Sør-Korea.

Autonome våpen

Forskerne som har undertegnet brevet, viser til rapporter som forteller at formålet med det nye forskningssenteret er å utvikle kunstig intelligens-teknologier for militære våpen og dermed bli en deltaker i den globale konkurransen om å utvikle autonome våpen.

Forskerne mener det beklagelig en prestisjefylt institusjon som Kaist vil bidra til å akselerere utviklingen av slike våpen, spesielt siden det innen FN nå foregår diskusjoner om hvordan trusselen som autonome våpen utgjør mot internasjonal sikkerhet, kan forhindres.

I brevet heter det at forskerne vil boikotte alle deler av Kaist inntil Kaist-president Sung-Chul Shin kommer med forsikringer om at senteret ikke vil utvikle autonome våpen uten meningsfylt, menneskelig kontroll.

Les også: Teknologigründere over hele verden krever globalt forbud mot selvstyrte drapsmaskiner

Forsikrer

Nå har Sung-Chul Shin har kommet med nettopp dette. I en uttalelse som er gjengitt av The Guardian sier han at han ble trist da han hørte om boikotten.

– Jeg ønsker å stadfeste at Kaist ikke har noen intensjon om å delta i utvikling av dødelige, autonome våpensystemer og drapsroboter. Som en akademisk institusjon verdsetter vi i svært høy grad menneskerettigheter og etiske standarder. Jeg stadfester nok en gang at Kaist ikke vil delta i noen forskningsaktiviteter som strider mot menneskelig verdighet, inkludert autonome våpen som mangler meningsfylt, menneskelig kontroll, heter det i uttalelsen fra Kaist-presidenten.

Tre av dem som har undertegnet brevet, er fra Skandinavia. Dette inkluderer Helge Langseth, professor ved Institutt for datateknologi og informatikk ved NTNU.

Digi.no har bedt Langseth om en kommentar angående både brevet og uttalelsen til Sung-Chul Shin. Vi vil oppdatere saken dersom vi får svar fra Langseth.

Les også: Google-ansatte ber selskapet trekke seg ut av AI-prosjekt