Leger frykter pasientinfo går tapt i overgang til nytt system

Ting gikk ikke etter planen da 25 år med pasientopplysninger skulle overføres fra det gamle systemet i Helse Midt-Norge denne våren, melder NRK. De nevner dokumenter som forsvinner, manglende beskrivelser av operasjoner og feil datoer.

– Vi har sett at det er mange feil, og at det er ting som ikke blir overført, sier overlege Kristin Helset ved seksjon for bryst- og endokrinkirurgi ved St. Olavs hospital.

Helset er en del av et nettverk av tillitsvalgte og leger i helseregionen som har slått seg sammen for å varsle om konsekvensene av Helseplattformen.

Etter at de sendte brev til myndighetene der de påpeker flere feil som gjør at de må bruke to systemer parallelt, ble fullføringen av arbeidet utsatt til høsten. Så langt er halvparten av rundt 200 millioner dokumenter overført.

Administrerende direktør Jan Frich i det regionale helseforetaket mener overføringen til det nye systemet går som planlagt. Han er ikke kjent med at data har gått tapt.

– Omtrent halvparten av dataene er flyttet over, så man vil nok oppleve at dette ikke er komplette ennå, sier han.