Legger ned tradisjonsrikt utviklerverktøy for Firefox

I 2005 ble Ajax (opprinnelig et akronym for Asynchronous JavaScript + XML) et begrep, ikke bare et konsept som framoverlente webutviklere lekte seg med. Året etter kom en tidlig utgave av Firebug, en nettleserutvidelse til Mozilla Firefox som ifølge vår egen beskrivelse fra 2006 «[…] gir webutviklere et integrert verktøy for å utforske og overvåke DOM (Document Object Model). Den åpner for monitorering, testing og debugging av feil i JavaScript, CSS, HTML og XMLHttpRequest.»

Nå er det klart at Firebug skal legges ned.

Et tilbakeblikk

Firebug ble opprinnelig skapt av Joe Hewitt, som senere blant annet hadde ansvaret for Facebooks første app til iPhone.

Ifølge Jan Odvarko, den Mozilla-ansatte og avtroppende lederen for Firebug-arbeidsgruppen, var utvidelsen det første verktøyet som gjorde det mulig for utviklere å inspisere, redigere og feilsøke kode direkte i Firefox, som var veldig manges foretrukne nettleser på denne tiden.

Firebug 1.0 kom i januar 2007, måneden etter at programvaren var utgitt som åpen kildekode.

I 2010 kom det også en lettversjon av Firebug til Google Chrome. Året etter tok det virkelig av med et stort utvalg av utvidelser til Firebug.

I juni 2014 kom Firebug 2.0 med mye ny funksjonalitet. En versjon 3.0 ble påbegynt, men aldri fullført. Derimot har det kommet 19 vedlikeholdsutgaver av Firebug 2.0, den siste i mars i år.

Mer ble innebygd

Men samtidig som at Firebug ble videreutviklet, fikk også de innebygde utviklerverktøyene i nettleserne store forbedringer. Selv om Firebug ifølge Odvarko fortsatt benyttes av mer enn én million brukere, har nok etterspørselen etter denne typen nettleserutvidelser falt betydelig. Allerede i 2015 kunngjorde Odvarko at Firebug skulle forenes med de innebygde Firefox Developer Tools.

Blant årsakene til at Firebug legges ned, er de store endringene som den 14. november kommer med Firefox 57, eller Firefox Quantum som den også kalles. Et resultat av dette er at gamle nettleserutvidelser ikke lenger vil fungere.

Samtidig forteller Odvarko at all den funksjonaliteten som Firebug tilbyr, nå også tilbys av Firefox Developer Tools, men ikke nødvendigvis på helt samme måte. En artikkel om forskjellene kan leses her.

