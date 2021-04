Lei av skrivingen på Facebook? Nå får du flere muligheter til å bruke stemmen

Den sosiale medieappen Clubhouse har oppnådd stor popularitet på kort tid (krever abonnement), og det har hovedaktøren på markedet tilsynelatende merket seg godt. Nå slipper Facebook et knippe nyheter som har slående likheter med Clubhouse' funksjonalitet.

På nyhetssidene sine drar Facebook sløret av nye audiofunksjoner som er ment å gi brukere nye måter å bruke stemmen på, utover det som allerede tilbys via de Facebook-eide appene WhatsApp og Messenger.

Korte lydklipp

Blant nyhetene er noe selskapet kaller Soundbites, som er korte lydklipp brukere kan legge ut på plattformen. Disse kan for eksempel brukes til vitser, anekdoter eller annet lydinnhold av begrenset omfang.

Soundbites skal i første omgang testes hos et mindre antall innholdsskapere, men senere skal funksjonaliteten bli tilgjengelig for alle.

Til å lage disse lydklippene skal Facebook slippe redigeringsverktøy som ifølge selskapet selv fungerer litt på samme måte som filtre til bilder. Verktøyene benytter seg av kunstig intelligens som blant annet kan fjerne bakgrunnsstøy, og brukere skal også kunne legge til ulike effekter.

Tjenesten lanserer også noe som heter Live Audio Rooms, som gir brukere mulighet til å delta i et diskusjonsforum uten «presset» som kommer med å være på kamera – som Facebook selv formulerer det.

Podcaster

Live Audio Rooms-funksjonen blir en del av plattformens eksisterende gruppe-funksjonalitet, men den skal ifølge tjenesten også integreres i Messenger, noe som skal skje til sommeren en gang.

I tillegg slår selskapet nå et slag for det stadig mer populære podcast-fenomenet. Tjenesten skal nå gjøre det mulig for brukere å lytte til podcaster direkte fra Facebook-appen, enten appen er i bruk eller kjører i bakgrunnen. Det skal også bli enklere å finne nye podcaster basert på interesser.

Ifølge Facebook er det over 170 millioner brukere som i dag følger et stort antall podcast-kontoer på plattformen, og med den nye funksjonen slipper man å forlate Facebook-appen for å lytte til dem. Dette skal rulles ut i løpet av de kommende månedene.

Flere detaljer om audio-nyhetene finner du på Facebooks nyhetssider.