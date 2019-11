Lekkede dokumenter avslører hjernevask og masseovervåking av muslimer i Kina

Hundretusener av muslimer blir utsatt for hjernevask og tortur i kinesiske fangeleirer, ifølge nye lekkede dokumenter.

Dokumentene viser for første gang hvordan Kina systematisk hjernevasker hundretusener av muslimer i såkalte oppdragelsesleirer, skriver flere britiske medier som er en del ICIJ, et internasjonalt nettverk av undersøkende journalister, søndag.

Kinas ambassadør i Storbritannia Liu Xiaoming avviser ifølge BBC historien og kaller dokumentene, som har fått navnet «The China Cables» for «fake news».

Kinesiske myndigheter hevder at den muslimske befolkningen, de fleste av dem uigurer, kun er tilbudt frivillig utdannelse og trening i de mange leirene som er bygget de tre siste årene i Xinjiang-provinsen vest i Kina.

Drives som høysikkerhetsfengsler

De offisielle dokumentene, som blant annet BBC og The Guardian har sett, viser imidlertid et annet bilde. Lekkasjene inneholder blant annet en ni sider lang instruks sendt til de ansvarlige i leirene i 2017 fra Zhu Hailun, som da var visesekretær i Xinjiangs kommunistparti og regionens øverste sikkerhetsansvarlig.

I instruksen fastslås det at leirene skal drives som høysikkerhetsfengsler med strikt disiplin, avstraffelser og at det ikke tillates rømninger. Dokumentene viser hvordan de innsattes liv er totalt overvåket og kontrollert.

Andre dokumenter viser det ekstraordinære omfanget av interneringer. Blant annet ble mer enn 15.000 personer fra Sør-Xinjiang sendt til leirene bare i løpet av én uke i 2017.

– Masse-hjernevasking

Sophie Richardson, Kina-direktør i menneskerettighetsorganisasjonen Human Rights Watch, sier de lekkede dokumentene bør bli brukt til rettslig forfølgelse.

– Dette er (...) bevis som dokumenterer store menneskerettighetskrenkelser. Det er riktig å si at enhver som har blitt internert, har blitt utsatt for i det minste psykisk tortur fordi de rett og slett ikke vet hvor lenge de må være der, sier Richardson.

Dokumentene viser hvordan de internerte bare kan bli sluppet ut hvis de kan bevise at de har endret sin oppførsel, tro og språk.

Den fremstående menneskerettighetsadvokaten Ben Emmerson, som er rådgiver for Verdens Uigurkongress, sier leirene forsøker å endre menneskers identitet.

– Det er veldig vanskelig å se dette som noe annet en et system for masse-hjernevasking designet og styrt mot et helt etnisk samfunn, sier han.

Masseovervåking

Dokumentene viser også at kinesiske myndigheter bruker masseovervåking og såkalte forutseende politiprogrammer (predictive-policing) for å identifisere potensielle kriminelle. Et dokument viser hvordan systemet flagget 1,8 millioner mennesker bare fordi de hadde installert en datadelingsapp kalt Zapya på telefonen.

Myndighetene beordret deretter etterforskning av over 40.000 av dem, «én etter én». I dokumentet heter det at «hvis det ikke er mulig å eliminere mistanke, bør de sendes til «konsentrert trening».

Kinas ambassadør til Storbritannia Liu Xiaoming sier tiltakene har beskyttet lokale innbyggere, og at det ikke har vært et eneste terrorangrep i Xinjiang de siste tre årene.

– Ved å avvise fakta har noen mennesker i Vesten intenst ærekrenket og svertet Kina om Xinjiang for å ha en unnskyldning for å blande seg inn i Kinas interne anliggender, ødelegge Kinas bekjempelse av terrorisme i Xinjiang og hindre Kinas stødige utvikling, sier ambassadøren, ifølge BBC.