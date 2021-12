Nye dokumenter tyder på at Huawei har hatt nære bånd til kinesiske myndigheter

Den kinesiske mobilgiganten Huawei har fått hard medfart av vestlige myndigheter, som mistenker at selskapet har farlig nære bånd til kinesiske myndigheter. En amerikansk avis hevder nå ha sett bevis som tilsynelatende bekrefter mistankene – eller i alle fall noen av dem.

The Washington Post hevder å ha gjennomgått over hundre Powerpoint-presentasjoner fra Huawei, hvorav mange hemmeligstemplede, som mer enn indikerer at Huawei har sterkere tilknytning til makthavere i Kina enn det selskapet tidligere har gitt uttrykk for.

AI-basert overvåkningsteknologi

Presentasjonene skal ha vært markedsføringsmateriell som ble publisert på en av Huaweis nettsider og ble fjernet av selskapet på tampen av fjoråret.

I artikkelen sin trekker avisen frem et knippe presentasjoner som relativt tydelig markedsfører løsninger og teknologier disponert av Huawei som kan brukes til ulike typer sporing, overvåking og identifisering av enkeltpersoner.

Et av Powerpoint-dokumentene handler om en AI-basert løsning som kan benyttes til å analysere stemmeopptak for å identifisere individer som ledd i ivaretakelse av «nasjonal sikkerhet». Det skjer ved å sammenligne stemmene med en stor database av det presentasjonen kaller «stemmeavtrykk» (voiceprints).

Stemmene som brukes til analyseringen er ifølge noen av presentasjonene hentet fra telefonopptak og mobilapper. Løsningen er utviklet i samarbeid med et selskap som heter Iflytek, som er delvis eid av den kinesiske staten og jobber spesifikt med stemme- og AI-teknologi.

Presentasjonene avslører også et overvåkningssystem utviklet i samarbeid med IT-selskapet PCI-Suntek Technology. Dette systemet markedsføres som et verktøy som kan brukes av myndigheter til å spore «politiske personer» av interesse og andre personer ved å fastslå posisjonen til elektroniske enheter og ved hjelp av overvåkningskameraer med ansiktsgjenkjenning.

Hadde stor rolle i Xinjiang-overvåkningen

Dokumentene antyder at sporingen skjer via Mac-adressen, en unik identifikator som kan innhentes over Wifi med spesialutstyr disponert av politiet. Som Washington Post peker på, brukes slike overvåkningssystemer nettopp av politi, men som regel ikke av private selskaper.

Ikke minst indikerer flere av presentasjonene at kinesiske myndigheter benyttet seg av utstyr levert av Huawei i den mye omtalte – og internasjonalt fordømte – masseovervåkningen av muslimer i Xinjiang-provinsen vest i Kina. Digi.no omtalte denne saken i november 2019.

I noen av dokumentene kommer det frem at Huaweis teknologi ble brukt spesifikt til å spore opp og pågripe et antall personer mistenkt for kriminell aktivitet i Xinjiang-hovedstaden Urumqi. Huawei-utstyr skal også ha vært i bruk i kameraovervåkningssystemer i andre byer i Xinjiang-provinsen.

Huawei har som kjent alltid benektet at de har arbeider for, eller har tette bånd til, kinesiske myndigheter. I forbindelse med Washington Post-saken sa selskapet i en kommentar at de ikke har noe kjennskap til prosjektene som er nevnt i presentasjonene. Ingen av de øvrige selskapene som omtales, ønsket å kommentere saken.