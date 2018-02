Lenovo lanserte nye pc-er med Alexa-støtte

Lenovo Yoga 730 Skjerm: 13,3" 1920x1080 eller 3840x2160, eller 15,6" 1920x1080 eller 3840x2160

Prosessor: Opptil 8. gen. Intel Core i7

Grafikk: Integrert Intel, eller Nvidia Gefroce GTX1050 (i 15,6-tommeren)

Lagring: 128-512 GB PCIe SSD (15,6-tommeren fås også med 1 TB PCIe SSD)

Minne: 4-16 GB DDR4 RAM

Vekt: 13,3": 1,12 kg. 15,6": 1,89 kg

Operativsystem: Windows 10 Home

Pris: Foreløpig ukjent

Lenovo lanserte på Mobile World Congress i Barcelona denne uken en rekke nye produkter, blant annet den bærbare pc-en Yoga 730 som kommer med innebygget støtte for to ulike taleassistenter: Microsoft Cortana og Amazon Alexa.

Lenovo Yoga 730 kommer både som 13- og 15-tommer, og har innebygde mikrofoner som er beregnet på å fange opp lyd også fra avstand – slik at du kan gi talekommandoer til Amazon Alexa eller Cortana. For at dette skal fungere må pc-en være åpen og påslått, og du må være logget inn.

Lenovo Yoga 730. Foto: Lenovo

Amazon har for øvrig inngått samarbeid med en rekke produsenter om integrasjon av sin taleassistent, og også pc-er fra blant andre HP, Asus og Acer skal komme med slik støtte. HP har også integrert Alexa i sine skrivere, og Alexa dukker for tiden opp i alt fra høyttalere og hodetelefoner til smartklokker og andre duppeditter.

Yoga 720 er for øvrig ganske lik Yoga 720 fra i fjor. Berøringsskjermen kan snus helt rundt, slik at du kan bruke maskinen som nettbrett. Maskinen kommer med åttende generasjon Intel Core i7-prosessorer og mulighet for Nvidia Geforce GTX 1050-grafikkort.

Lenovo Yoga 730. Foto: Lenovo

I tillegg til Yoga 730, lanserte Lenovo også Yoga 530. Denne kommer med 14-tommers berøringsskjerm som kan snus rundt. Også denne har 8. generasjon Intel Core i7-prosessor og Nvidia Geforce MX130-grafikk.

