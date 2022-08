Har du noensinne hatt et uforklarlig PC-krasj, tilfeldigvis mens du eller noen nær deg har spilt musikk?

Da kan forklaringen endelig være her. På sin blogg har Raymon Chen gjenfortalt en historie fra Windows XP-tiden, visstnok i 2005 eller deromkring, der en stor produsent av bærbare PC-er visstnok skal ha oppdaget at avspilling av Janet Jacksons låt «Rhythm Nation» førte til at harddisken krasjet.

Merkelig feil, tenkte de, men det ble merkeligere da de oppdaget at det ikke bare gjaldt enkelte av deres egne bærbare modeller, men også noen fra konkurrerende produsenter.

Virkelig merkelig ble det imidlertid ikke før PC-er ved siden av den som spilte av sangen, også begynte å krasje.

Svaret, viste det seg, var at sangen inneholdt visse frekvenser som resonnerte med enkelte harddiskmodeller med en rotasjonshastighet på 5400 rpm, som både de selv og deres konkurrenter benyttet i noen av sine bærbare modeller.

Noen skikkelig løsning ble etter sigende ikke funnet, men det man valgte å gjøre, var visstnok å legge på et digitalt filter som fjernet de aktuelle frekvensene fra lydavspillingen på den bærbare PC-en.

Det hjalp imidlertid ikke dersom noen andre i nærheten spilte sangen høyt nok på annet utstyr.

På Mitre.org er problemet nevnt som et mulig «denial of service»-angrep. Oppføringen er imidlertid fra 17. august 2022 og er meget mulig lagt inn som en spøk.

I dag er dette uansett ikke lenger noe problem, da nesten ingen bærbare PC-er bruker harddisker nå, og i alle fall ikke av typen som ble påvirket av Janet Jacksons rytmer.

Historien gjentar seg - nesten

I en kommentar til Chens bloggpost nevnes en annen interessant episode fra noen år senere. En liten, bærbar PC fra en ikke navngitt produsent – muligens HP – fikk et lignende problem.

PC-en på 9 tommer var visstnok designet for å være utstyrt med en SSD, men fikk også en versjon som hadde en snurrende harddisk. Den krevde litt mer plass enn SSD-en, og dermed havnet harddisken tett inntil PC-ens høyre høyttaler. Dette forstyrret harddisken og kunne forårsake krasj dersom man spilte høyt nok.

En såkalt «workaround» ble raskt funnet – skru balansen helt over til venstre, slik at høyre høyttaler ikke ble brukt – men det var en løsning som var alt annet enn ideell, og innen problemet ble løst på skikkelig vis, hadde PC-modellen allerede fått et dårlig rykte.