PC-produsenter opplever at Microsoft legger press på dem for å fase ut harddisker som lagringsmedium for operativsystemet i ferdigbygde maskiner, ifølge en rapport fra Trendfocus. Dette melder blant andre Tom's Hardware.

Utskiftningen skal ifølge rapportens kilder skje allerede til neste år, i 2023.

Den dag i dag har de aller fleste PC-er operativsystemet – i dette tilfellet Windows 11 – installert på en SSD heller enn på en tradisjonell harddisk. Harddisker er imidlertid ennå en del billigere enn SSD-er og brukes derfor fremdeles som såkalte OS-disker på de absolutt billigste ferdigbygde PC-ene både for privat- og bedriftsmarkedet.

I tillegg er harddisker mye brukt som OS-disker i utviklingsland og andre steder hvor kostnad er en ekstra viktig faktor.

Windows 11 krever 64 GB lagringsplass eller mer, ifølge Microsoft.

Visepresident John Chen i Trendfocus uttaler til Tom's Hardware at man for å beholde prisen på de rimeligste PC-ene må bytte ut en 1TB harddisk med en 256 GB SSD av det billige slaget. Det mener PC-produsentene er for lite lagringskapasitet for den gjennomsnittlige brukeren av slike, og de vegrer seg derfor for å bytte ut harddiskene i de aller rimeligste modellene.

Microsoft på sin side har uttalt til Tom's Hardware at de ikke ønsker å kommentere saken.