LG skal ikke lenger lage mobiltelefoner

Den sørkoreanske elektronikkgiganten LG er involvert i mange ulike produktkategorier, deriblant mobiltelefoner. Nå vil det imidlertid ikke komme flere mobiler fra selskapet, opplyses det i en pressemelding.

LGs styre besluttet nylig å legge ned hele selskapets globale mobiltelefonvirksomhet, og i stedet konsentrere seg om de andre teknologiske områdene selskapet sysler med. Selskapet viser til hard konkurranse som en av årsakene.

Fortsetter støtten i en periode

– LGs strategiske avgjørelse om å gå ut av den utrolig konkurransepregede mobiltelefonsektoren vil sette selskapet i stand til å fokusere ressurser på vekstområder som elbilkomponenter, tilkoblede enheter, smarthjem, robotteknologi, kunstig intelligens og business-til-business-løsninger, sier LG.

Selskapet forventer at nedleggelsen av mobilvirksomheten vil være fullført innen den 31. juli i år, men noen av de eksisterende mobilmodellene vil fortsatt være tilgjengelig etter den datoen.

For eksisterende eiere av LGs mobiltelefoner vil selskapet fortsette med støtte og programvareoppdateringer i en periode. Denne perioden vil variere fra region til region, og det er uvisst akkurat hvor lenge støtten vil fortsette i vår del av verden.

LG skal imidlertid fremdeles være involvert i teknologi relatert til mobiltelefoner, som for eksempel 6G-teknologien. Blant andre avisen The Korea Herald rapporterte nylig at LG har trappet opp satsingen på 6G-teknologien gjennom partnerskap med andre aktører.

Har slitt med lønnsomheten

Ifølge selskapet vil 6G-teknologien være klar for kommersialisering innen år 2029. Blant andre Apple har også begynt å jobbe med 6G, som digi.no meldte nylig (krever abonnement). Dette ligger altså et stykke frem i tid, og i mellomtiden gjenstår det som kjent ennå mye utbygging av 5G-teknologien.

LGs mobilavdeling har i lang tid slitt med lønnsomheten. Selskapet har tidligere satt som mål å gjøre virksomheten lønnsom innen utgangen av 2021, som The Korea Times rapporterte, men den seneste kunngjøringen tyder altså på at selskapet har mistet troen på å tjene penger på mobiltelefoner.

Selskapet har den siste tiden forsøkt å hevde seg i toppsegmentet med innovative fremstøt som LG Wing, som byr på et nyskapende design hvor hovedskjermen kan vippes rundt 90 grader med en sekundær skjerm på baksiden. Verken denne eller den andre nye toppmodellen LG Velvet ser altså ut til å ha hjulpet på salgene.

LG har for øvrig også vist frem en sammenrullbar mobiltelefon, som nå trolig ikke vil se dagens lys.