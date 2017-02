LO-forbund ber om tomter til datasentre

EL- og IT-forbundet mener det statlige selskapet Siva bør klargjøre tomter for bygging av nye klimavennlige datasentre.

Næringsminister Monica Mæland. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

I et brev til næringsminister Monica Mæland (H) tar LO-forbundet til orde for å styrke Siva. Statsforetaket har i oppgave å tilrettelegge for utvikling av nytt næringsliv, blant annet gjennom investeringer i eiendom.

– Norge har ren og stabil kraftforsyning, men det må bli enklere for sentrene å etablere seg her. Vi må tilby byggeklare tomter slik at bedriftene slipper den papirmølla, sier forbundsleder Jan Olav Andersen i EL- og IT-forbundet.

Stortinget ba i mai i fjor regjeringen om å lage en strategi for etablering av datasentre i Norge. Andersen viser til at Facebook, Google og Apple allerede har etablert store datasentre i våre naboland og sier det planlegges opptil 200 nye sentre i Europa fram mot 2020. (©NTB)

