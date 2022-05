Den nye, påtvungne funksjonaliteten skal fremme et mer «uniformt» narrativ på nett og gi kinesiske nettbrukere oversikt over hvor i verden et innlegg er skrevet. Det melder blant annet New York Times.

Funksjonen, som ikke kan skrus av, bruker IP-adressen til automatisk å vise en lokasjonstagg under hvert eneste innlegg på sosiale medier, blant annet på den mye brukte mikroblogg-tjenesten Weibo.

Kinesiske myndigheter håper funksjonaliteten skal motvirke utenlandske desinformasjons-kampanjer laget for å destabilisere Kina og stoppe den «svarte hånden som manipulerer fortellingene på nett».

Utenlandsk propaganda

Løsningen ble tatt i bruk tidligere i år, men var da begrenset til innlegg som handlet om den russiske invasjonen av Ukraina, et tema kinesiske myndigheter mente var spesielt utsatt for feilinformasjon og villedning gjennom utenlandsk propaganda.

Nå utvides løsningen til å gjelde det aller meste av innhold på sosiale medier.

Endringen kommer etter en periode med store protester fra folk i Shanghai mot håndteringen av Covid, noe som også kom til uttrykk på nett gjennom kreative krumspring rundt sensur-reglene.

Tanken er at når folket ser hvor innlegget kommer fra, skal de lettere kunne avsløre forsøk på utenlandsk propaganda, «egoistisk sutring» fra Shanghai eller liksom-patrioter fra Taiwan.

Frykter mobbing av kinesere bosatt i utlandet

Kinesere som bor utenlands og legger ut innlegg på sosiale medier, vil bli et lettere bytte for nasjonalistiske nettbrukere, som har lett for å ta ord som landssviker og spion i munnen, frykter kritikerne.

Taggene er basert på brukernes IP-adresse, og brukere som forsøker å gjemme seg bak en VPN, vil bli sett på som utenlandske aktører.

– Folk begynner å gjette seg fram til andres motiver basert på IP-adressene deres. Det gjør åpen dialog enda vanskeligere sier medieprofessor Fang Kecheng ved Universitetet i Hongkong til New York Times.

Stemningen er vanskelig for kinesere som er bosatt i utlandet og som bruker kinesiske sosiale medier, og dette kan føre til at kineserne i Kina blir ytterligere isolert fra omverdenen på nett, frykter kritikerne.