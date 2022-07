Tor-løsningen (The Onion Router) er blitt et yndet verktøy for de som har interesse av anonymitet på nettet, og har også blitt en målskive for myndigheter i land som bedriver internettsensur. Nå har det blitt enda litt lettere å omgå sensur med Tor-teknologien.

På den offisielle Tor-bloggen opplyses det nå at versjon 11.5 av Tor-nettleseren er sluppet, og den kommer med en del betydelige oppgraderinger. Blant andre Bleeping Computer skrev om saken.

Automatisk anti-sensur

Den kanskje viktigste nyheten i nettleseren er en funksjon kalt «connection assist», som skal automatisere prosessen med å omgå internettsensur.

Det funksjonen gjør er å automatisk sette opp den bro-konfigurasjonen som anses som den optimale for det stedet man befinner seg.

Som det pekes på i blogginnlegget kan prosessen med å finne ut hvordan man bruker broservere være forvirrende og tungvinn for mange brukere, noe man altså nå håper å rette på.

Broservere, som det forklares på Tor-nettverkets støttesider, er private noder som folk kan bruke til å koble seg på Tor-nettverket der hvor det praktiseres sensur som baserer seg på blokkering av offentlige Tor-noder.

Etterspurte broservere

Som Digi.no rapporterte søkte tjenesten tidligere etter folk til å etablere flere broservere som respons på at flere internettilbydere i Russland hadde begynt å blokkere tilgangen til Tor-nettverket i landet ved å stenge nodene som nettverket benytter.

Connection Assist fungerer ved å finne frem til og laste ned en oppdatert liste over alternativer som er spesifikke for landet man befinner seg i, for å teste disse ut med brukerens samtykke. Dette gjøres uten behov for å koble seg til Tor-nettverket først, via det såkalte Moat-verktøyet.

Oppdateringen byr også på andre nyheter, blant annet redesignede nettverksinnstillinger som skal gjøre det enklere å foreta manuelle konfigurasjoner. I tillegg vil versjon 11.5 av Tor-nettleseren komme med «HTTPS Only»-modusen som standard på PC-plattformen. Dette er modusen som Firefox, nettleseren Tor-nettleseren er basert på, introduserte i 2020.