Lørenskog kommune utsatt for dataangrep: – Vi vet hvem aktøren er

– Dette er en alvorlig hendelse som vi tar på største alvor. Vi har satt kriseledelse for å sikre koordinert håndtering og god informasjonsflyt. Vi prioriterer nå å ivareta kritiske innbyggernære tjenester, sier kommunikasjonssjef Kristin Klokkervold i Lørenskog kommune i en pressemelding.

Kommunen jobber nå intensivt med å sikre systemene, få oversikt over hendelsen og begrense konsekvensene. Det er for tidlig å si sikkert hvor stort omfang hendelsen har.

– Vi vet hvem aktøren er

Klokkervold sier til Aftenposten at de vet hvem som står bak angrepet.

– Vi vet hvem aktøren er, men noe mer kan jeg ikke si på nåværende stadium. Aktøren har lagt igjen et brev til oss, men vi har på anbefaling av et sikkerhetsselskap vi har kontakt med, valgt å ikke gå i dialog, sier hun.

Hun opplyser at det er kommunens fagsystemer som er blitt angrepet. Dette er systemene alle kommunens ansatte jobber i, for eksempel på sykehjem, skoler, Nav eller andre etater.

Kommunikasjonssjefen sier at angrepet ble oppdaget i forbindelse med at en av kommunens tjenester slet med å få nettforbindelse

«Omfattende sikkerhetstiltak»

Ifølge kommunen, ser de foreløpig ikke spor av at personsensitive data er hentet ut.

– Hvis vi får informasjon om at slike data har kommet på avveie, vil vi ta kontakt med de som eventuelt er berørt, skriver kommunen.

De har nå iverksatt det de omtaler som «omfattende sikkerhetstiltak», og kommunens IT-avdeling samarbeider tett med en ekstern sikkerhetspartner.

Kommunen har varslet politiet, Datatilsynet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og følger rutiner for håndtering av alvorlige IT-hendelser.

Redusert kapasitet

Samtidig medfører hendelsen redusert kapasitet i enkelte tjenester og forsinkelser i saksbehandling. Ansatte benytter manuelle rutiner der det er nødvendig.

– Våre ansatte gjør en betydelig innsats for å opprettholde tjenestene til innbyggerne. Vi ber om forståelse for at mange av kommunes tjenester nå ikke har tilgang til sine fagsystemer. Dette kan blant annet føre til at det tar lenger tid for innbyggere å få svar på henvendelser, sier kommunikasjonssjefen.

De skriver videre at de vil komme med mer informasjon når de vet mer om situasjonen og konsekvensene.