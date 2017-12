Lover å doble ytelsen til harddisker

Selv om SSD-er i stor grad har overtatt både i pc-er og i datasentere, er den gode gamle harddisken fortsatt utbredt der hvor det kreves høy lagringskapasitet til en rimelig penge. Problemet er at roterende harddisker har mye dårligere ytelse enn SSD-er.

Nå lover harddiskprodusenten Seagate et skikkelig ytelsesløft for harddisker. I et blogginnlegg melder nemlig selskapet at de har lansert en ny teknologi de kaller «Multi Actuator», som gjør det mulig å doble ytelsen til harddisker.

Aktuatoren er den armen som flytter lese-/skrivehodet frem og tilbake på den roterende disken. En harddisk har gjerne flere slike roterende plater, og det er derfor flere lese-/skrivehoder – én på hver side av hver plate. Er det for eksempel tre plater vil det være seks hoder. Men ettersom det er kun én aktuator som beveger alle hodene samtidig er det til enhver tid kun ett hode som leser eller skriver data.

For blant annet datasentere

Seagates nye harddiskdesign bruker to aktuatorer som fungerer uavhengig av hverandre. På den måten kan to hoder lese eller skrive samtidig. Det blir altså omtrent som to harddisker som jobber parallelt – bare at alt sammen er bygget inn i én fysisk harddisk. Ifølge produsenten vil faktisk datamaskinen også se disken som om det var to fysiske harddisker, og på den måten kan disken håndtere to I/O-forespørsler fra operativsystemet samtidig.

Det er spesielt datasentere som vil ha nytte av denne teknologien, ifølge Seagate. Behovet for mer lagringskapasitet – som kan aksesseres raskt – blir stadig større på grunn av blant annet kunstig intelligens og maskinlæring, samt utbredelsen av tingenes internett – med et stort antall distribuerte enheter som alle samler inn data som skal lagres og prosesseres ett eller annet sted.

De første hardiskene med teknologien vil ha to aktuatorer med fire armer og 8 lese-/skrivehoder hver – altså totalt 16 hoder.

Konkurrenten Wester Digital jobber med harddisker på opptil 40 terabyte: Mikrobølger skal sikre morgendagens harddiskkapasitet »

Her kan du se en video av hvordan det hele fungerer (klikk på bildet):