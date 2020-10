Lover Android 11 og 12 også til billigmobiler

De som kjøper billige Android-mobiler, risikerer ofte å bli sittende igjen med en enhet som aldri vil motta nye utgaver av operativsystemet. Dette fordi mange av leverandørene i stor grad prioriterer å tilby dette til de dyrere modellene, eller fordi den billige mobilen brukeren har kjøpt, er en i utgangspunktet dyrere modell som allerede har vært på markedet noen år og har fått de lovede oppdateringene.

Heldigvis har en del av leverandørene begynt å se på det å tilby Android-oppdateringer som et konkurransefortrinn og ikke bare en utgift. Oppdateringer kan bidra til at brukerne venter lengre med å skifte ut enheten. I disse dager hvor god bærekraft er noe mange selskaper liker å skryte av, vil produkter med lenger levetid være fint å kunne vise til.

På dette området har Apple vært i en klasse for seg. IOS 13, som kom nå i høst, tilbys også til fem år gamle Iphone 6S.

Flere forplikter seg

I august forpliktet Samsung seg til å levere tre generasjoner av Android-oppdatering til utvalgte mobiler i ulike prisklasser.

Selv om selskapet ikke var først til å gjøre noe slikt, er Samsung den største leverandøren av Android-baserte mobiler. Utfordrerne kan ikke være noe dårligere, skal de ha håp om å nå opp.

Leverandøren av smartmobiler med Nokia som varemerke, HMD Global, har helt siden starten brukt en ganske ren Android-installasjon på enhetene selskapet tilbyr. Det forenkler prosessen med å tilpasse nye Android-versjoner til enheten, og selskapet har kommet med flere større oppdateringer til de fleste modeller, også de aller billigste smartmobilene. Selskapet lover minst to år med sikkerhets- og funksjonsoppdateringer til alle Nokia-telefonene som selskapet leverer.

I en pressemelding som kom i dag, opplyser selskapet at det siden 2017 har sendt ut mer enn tusen forskjellige oppdateringer til selskapets ulike produkter. Mye av dette er selvfølgelig sikkerhetsoppdateringer, som i utgangspunktet kommer fra Google hver måned.

Android 12 til billigmobiler

Ifølge HMD Global selv, har 94 prosent av alle Nokia-mobiler blitt oppdatert til den nyeste Android-versjonen innen ett år etter at denne versjonen ble lansert. Denne uken mottok Nokia 3.1 og 5.1 Android 10. Dermed er den komplette utrullingen av denne versjonen av operativsystemet fullført.

Nå er det utrullingen av Android 11 som står for tur. I løpet av det inneværende kvartalet skal denne versjonen gjøres tilgjengelig for de relativt nye modellene Nokia 8.3 5G og 5.3, men også for Nokia 2.2 og 8.1. En rekke andre modeller skal motta denne oppdateringer i løpet av de to første kvartalene av 2021. Se figuren nedenfor.

De fleste Nokia-mobiler skal få Android 11, men for noen vil det første skje nærmere sommeren. Med liten skrift skriver HMD Global det ikke alle vil motta oppdateringen straks den har blitt klar, og at tilgjengeligheten vil variere fra region til region. Det anbefales å laste ned oppdateringen via wifi. Foto: HMD Global

I tillegg til dette lover HMD Global at relativt billige modeller som Nokia 3.4 og 2.4 – den sistnevnte koster under 1500 kroner i norske butikker – vil motta Android 12 i 2021.

Forhåpentligvis vil enda flere leverandører komme med tydelig informasjon til potensielle kunder om hvor lenge de kan forvente at enhetene vil bli oppdatert, både med sikkerhetsoppdateringer og helt nye Android-versjoner.

Dette er for øvrig noe potensielle kunder bør spørre forhandleren sin om, før de velger modell. Er det ikke mulig å få noe klart svar på dette, er det kanskje fornuftig å velge en annen mobil.