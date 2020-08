Samsung forplikter seg til Android-oppdateringer. Utvalgte produkter får lengre levetid

Mange leverandører av Android-baserte smartmobiler ignorerer viktigheten av at enhetene har et oppdatert operativsystem. Ofte er ikke operativsystemet engang nevnt i annonser og pressemeldinger om nye enheter, og nesten aldri kommer leverandørene med konkrete løfter om oppgraderinger til nye generasjoner av operativsystemet – selv om dette er avgjørende for hvor lenge enheten skal kunne oppleves som sikker og moderne.

Apple har på sin side aldri lagt skjul på at oppgraderingsmulighetene som tilbys med Iphone, er en viktig del av tilbudet.

Lover tre oppgraderinger

Det er derfor gledelig når Samsung i dag lover at i alle fall utvalgte, nyere modeller i selskapets Galaxy-familie med smartmobiler og nettbrett vil motta tre generasjoner med Android-oppgraderinger i årene framover. Gitt at Google fortsetter med å komme med en årlig Android-oppgradering, vil enheten kunne være fullt oppdatert i mellom tre og fire år etter lanseringen. Først da vil det komme en Android-versjon som ikke blir tilgjengelig for enheten.

I pressemeldingen skriver Samsung at forpliktelsen i praksis innebærer en forlengelse av levetiden til disse enhetene. Begrunnelsen fra Samsung til å gjøre dette nå, er at kundene beholder enhetene i lengre tid enn tidligere.

38 enheter

Det er 38 enheter, fordelt på fire serier med smartmobiler og én med nettbrett, som så langt er omfattet av ordningen:

Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20+ 5G, S20+, S20 5G, S20, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite og kommende enheter i S-serien.

Galaxy Note20 Ultra 5G, Note20 Ultra, Note20 5G, Note20, Note10+ 5G, Note10+, Note10 5G, Note10, Note10 Lite og kommende enheter i Note-serien.

Galaxy Z Fold2 5G, Z Fold2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Fold og kommende enheter i Z-serien.

Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G og utvalgte, kommende enheter i A-serien.

Galaxy Tab S7+ 5G, Tab S7+, Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6, Tab S6 Lite og kommende enheter i Tab S-serien.

Galaxy S20 og Android 11

Samsung oppgir for øvrig at Galaxy S20-serien vil være de første av selskapets enheter som vil motta en oppgradering til Android 11, som Google trolig skal lansere om en måneds tid. Avhengig av marked kan denne bli tilgjengelig for Galaxy S20-enhetene på denne siden av nyttår. Det loves at den skal gjøres tilgjengelig for de øvrige av de nevnte produktseriene kort tid senere.

Galaxy S20-serien leveres med Android 10 forhåndsinstallert. Samsungs forpliktelser innebærer dermed at enhetene vil motta både Android 11, Android 12 og Android 13 (eller tilsvarende generasjoner), før rekken av oppgraderingen avbrytes mot slutten av 2022. Det er derimot uklart hvor lenge etter dette Samsung kommer til å tilby sikkerhetsoppdateringer til de samme enhetene. Det gir liten mening å tilby Android 13 til enheten og så å stoppe støtten umiddelbart etter dette.

Selskapet tilbyr allerede sikkerhetsoppdateringer enten månedlig eller kvartalsvis til blant annet seriene S, Note, A, J, M og Tab, en oversikt finnes på denne siden. Men oversikten sier ingenting om hvor lenge selskapet vil tilby slike oppdateringer til den enkelte modell.

Android One

Samsungs Galaxy-enheter er ikke de eneste som garanteres oppgraderinger. Alle enheter i det som kalles for Android One, garanteres to år med oppgraderinger etter lanseringen. Dette er enheter fra flere ulike leverandører. De er i stor grad betydelig billigere enn Galaxy-enhetene til Samsung.