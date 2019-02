Lover bedre Linux-integrasjon i Windows 10

Selv om Windows Subsystem for Linux (WSL), altså muligheten til å kjøre Linux-distribusjoner inne i Windows, har vært tilgjengelig i flere år nå, så har løsningen fortsatt flere svakheter. Den ene handler om tilgangen til det andre operativsystemets filer.

Mens det er i utgangspunktet er uproblematisk å bruke verktøy og applikasjoner i Linux-delen til å redigere filer i Windows-delen, er ikke det motsatte like greit.

Advarer

Faktisk advarer Microsoft sterkt mot at Windows-verktøy og -applikasjoner brukes til å redigere Linux-filene. Gjøres dette, risikerer man å måtte installere hele Linux-miljøet på nytt.

Årsaken er knyttet til metadataene i hver av filene og mappene. Dette inkluderer tidsstempler, eierskap, rettigheter og annet. Hvordan disse metadataene er formatert og brukes, er forskjellig mellom Windows og Linux.

WSL er lagt for å kjøres i et Windows-miljø, men det meste av Windows 10 er ikke lagd for å vite noe om Linux. I alle fall har det vært slik fram til nå.

Filutforskeren

I neste versjon av Windows 10, som kommer denne våren, vil det bli mulig å bruke i alle fall Filutforskeren i Windows 10 til å opprette og redigere filer som tilhører WSL.

Blant annet fordi Linux-filsystemene ligger på et litt vanskelig tilgjengelig i Windows-filsystemet, anbefaler Microsoft at Filutforskeren startes fra Linux-skallet, ved å taste inn «explorer.exe . ». Da startes Filutforskeren i den samme mappen som den man er i i Linux-skallet.

Filutforskeren er blant verktøyene som snart skal kunne brukes for å endre filene i Windows Subsystem for Linux. Skjermbilde: Microsoft

All vanlig funksjonalitet i Filutforskeren skal fungere, inkludert dra-og-slipp, kopiering og kontekstmenyen.

Det vil også være mulig å aksessere Linux-filene fra kommandolinjeverktøyene i Windows. Linux-filene vil da være tilgjengelige via av stien \\wsl$\<navnet på distribusjonen> .

Slik finner man Linux-filene fra PowerShell. Skjermbilde: Microsoft

Filserver

For å få til alt dette, er det tatt i bruk en intern filserver som er basert på protokollen 9P. Det er Windows som er klienten. Kommunikasjonen mellom klient og server skjer over AF_UNIX-sockets.

Les også: Windows 10 får enda flere «Unix-verktøy»