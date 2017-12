Windows 10 får enda flere «Unix-verktøy»

Microsoft har de siste årene begynt å inkludere flere verktøy som er velkjente fra Unix-lignende systemer som Linux og MacOS. Dette kommer i tillegg til det relativt komplette Linux-subsystemet som har vært tilgjengelig en stund, og som snart skal få støtte for bakgrunnsoppgaver.

Digi.no har allerede skrevet om SSH-støtten, som riktignok er på betastadiet, men som allerede kan aktiveres i dagens versjon av Windows 10.

Nye verktøy

I en kommende versjon skal Windows 10 inkludere enda noen verktøy som er standard på Unix-lignende systemer. Blant disse er kommandolinjeverktøyene tar og curl.

Tar er et verktøy for å lage og lese filarkiver. Det brukes mye å forbindelse med sikkerhetskopiering, men også i forbindelse med distribusjon av programvare og kildekode. Verktøyet ble opprinnelig lagd for å skrive data til sekvensielle I/O-enheter uten eget filsystem, for eksempel tape.

Det er kun i PowerShell at Windows 10 har innebygd støtte for å håndtere tar-arkiver i dag. Med tar.exe kan dette også gjøres fra blant annet ledetekstvinduet.

cURL

Curl (eller gjerne cURL) er noe så enkelt som et verktøy for å overføre filer mellom datamaskiner, ved å bruke en URL som adresse. Dette kan minne om kommandoen wget, men det er vesentlige forskjeller. En sammenligning finnes på denne siden. Blant annet kan det nevnes at curl støtter langt flere protokoller: DICT, FILE, FTP, FTPS, GOPHER, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMB, SMBS, SMTP, SMTPS, TELNET og TFTP.

Både curl og wget er innebygde kommandoer i PowerShell, men i alle fall curl vil altså snart bli tilgjengelig også som et separat, tekstbasert Windows-verktøy.

Sammen skal tar og curl blant annet gjøre det enklere blant annet å laste ned og pakke ut programvarepakker fra innsiden av Windows Nanoserver-baserte konteinere. Disse installasjonene har ikke støtte for PowerShell.

«Unix-sockets»

En tredje nyhet hentet fra Unix-verdenen er at Win32-prosesser snart skal kunne bruke Unix-lignende «sockets» til å kommunisere med hverandre. Dette gjøres ved å benytte adressefamilien AF_UNIX over Winsock API. Ifølge Microsoft har det vært et ønske om dette i visse miljøer for å gjøre det enklere å portere verktøy basert på AF_UNIX, til Windows.

Microsoft har utgitt et blogginnlegg som beskriver den kommende AF_UNIX-støtten i Windows 10 i mer detalj.

Mye annet også

Alt dette kan nå testes i Windows 10 Insider Preview Build 17063 for PC, som er omtalt i dette blogginnlegget. Denne forhåndstitten åpner også for testing av annen ny Windows 10-funksjonalitet, slik som Timeline og Sets, som vi har omtalt her.

Inkludert er også en testutgave av nettleseren Edge hvor støtte for Service Workers er inkludert. Dette omtalte digi.no i denne artikkelen. Ifølge Microsoft danner dette grunnlaget for støtten av progressive webapper i Windows 10.

Denne utgaven av Edge inkluderer også muligheten for å støtte mediefiler basert på konteinerformatet OGG og kodekene Vorbis og Theora. Dette gjøres gjennom en egen Web Media Extensions-pakke som brukeren – i alle fall foreløpig – må installere separat.

Windows Defender Application Guard til flere

Microsoft lover for øvrig at Windows Defender Application Guard, som i dag bare er tilgjengelig i Enterprise-utgaven av Windows 10, også skal bli tilgjengelig i Professional-utgaven.

Windows Defender Application Guard innebærer at Edge kan kjøres i en separat, virtuell og minimalisert Windows-instans når brukeren besøker ulike nettsteder på weben.

Med Enterprise-utgaven av Windows 10 kan systemadministratorer lage en sentral liste over tiltrodde nettsteder som Edge kan åpne på vanlig måte. Alle andre nettsteder vil bli åpnet i en Edge-instans som kjøres i en konteiner.

Helt slik vil det ikke være i Professional-utgaven. Der kan brukeren selv velge å åpne et eget Application Guard-vindu i Edge når brukeren ønsker å besøke nettsteder som en ikke helt stoler på. Dette vinduet skal være tydelig merket.

Mer informasjon om Application Guard for Edge i neste versjon av Windows 10 Professional, finnes på denne siden.

