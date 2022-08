Mandag utnyttet svindlere et sikkerhetshull i Telenors forsvarsrekke, og selskapet slapp dermed igjennom 200.000 ondsinnede telefonoppringninger. Tall fra Telia viser at nordmenn oftere lar seg lure.

– Årsaken til at oppringninger passerte ar at landskoden til nå ikke har blitt misbrukt til telefonsvindel. Derfor var ikke retningskoden svartelistet i Telenors sperresystemer, sier sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch til NRK.

Mosambik

Denne gangen brukte svindlerens retningsnummer til Mosambik, pluss 258. I dette tilfellet brukte svindlerne Wangari-metoden.

Der legger de igjen et tapt anrop, og håper at offeret ringer tilbake - for så å holde i gang praten så lenge som mulig. Da løper kostnadene fort.

12,99 kroner per minutt, i tillegg til operatørens egne kostnader, ifølge NRK.

Mandag gikk 1100 på agnet. Enkelte samtaler varte i over to timer, viser Telenors tall. Det ble dyrt for de som gikk på limpinnen. Telenor har nå gjort nødvendige tiltak for å hindre denne type oppringninger fra Mosambik.

Nordmenn lar seg lure

Tidligere i sommer viste tall fra Telia at nordmenn oftere lar seg lure.

Selv om vi bare utgjør 20 prosent av teleselskapets mobilkunder, står vi for seksti prosent av Flubot-virus nedlastningene i 2021 og 2022

Telia har ingen god forklaring på hvorfor norske mobilkunder lar seg lure så lett.

– Det kan være vi er mer naive, og at vi i større grad har tillit til hverandre og til samfunnet generelt. Flubot-tallene viser at vi må være mer forsiktige, sa «svindelekspert» Øivind Kristiansen i Telia Norge tidligere i sommer.

Sikkerhetsmannen forklarte da at denne type virus har vært vanskelig å bekjempe, fordi det rammer kundenes telefoner og ikke selskapets interne systemer.

Telias mobilråd

Telia råder folk til å være på vakt. Disse sju tipsene bør gjøre det tryggere å være tilkoblet, mener selskapet.

Ikke ring tilbake hvis du ser at et ukjent nummer fra utlandet har ringt deg.

Ikke klikk på lenker du har mottatt fra ukjente nummer.

Ikke last ned apper fra andre steder enn Google Play og App Store.

Oppgi aldri BankID-koden din til noen, selv ikke politiet.

Vær kritisk - husk at ingen profesjonelle aktører spør etter personlige opplysninger.

Kontakt banken din via offisielle numre hvis du får en henvendelse du mistenker ikke er legitim.

De fleste smarttelefonene kan sperre anrop fra plagsomme numre. Sjekk med din leverandør.

Telenor var bransjeledende

Det var i januar 2021 Telenor innførte et nytt spoofingfilter. Filteret har vært svært effektivt.

I august i fjor stoppet det 1.331.249 blokkerte eller sladdede anrop alene. Filteret sjekker om nummeret som kommer opp på telefonen det ringes til, befinner seg i Norge eller ikke.

Dersom telefonen befinner seg i Norge, og samtalen kommer fra utlandet, blir anropet blokkert eller sladdet, skrev Inside Telecom i fjor høst. Da vi snakket med selskapet da, var de de eneste som hadde denne type filer på plass i verden.

– Andre aktører vil nok kunne ta i bruk lignende virkemidler, men vi kommer neppe dit at det blir helt slutt på svindelmetoder som spoofing og Wangiri. Det vil kreve globale reguleringer og datautveksling på et nivå som ikke er realistisk å få til.

– Så kampen mot telesvindlerne kommer til å være en katt og mus-kamp der teleoperatørene stadig utvikler nye redskaper for å stanse svindel, mens svindlerne utvikler nye metoder for å unngå verktøyene, forklarte sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch til Inside Telecom da.