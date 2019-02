Magasin: Apple skal betale 4,9 milliarder i skatt i Frankrike

Pengene er skatt som franske myndigheter mener det amerikanske selskapet burde ha betalt i løpet av de siste ti årene.

Avtalen med franske skattemyndigheter er hemmelig, og Apple har ikke sagt offentlig hva selskapet nå har godtatt å betale. En kilde med kjennskap til saken bekrefter overfor nyhetsbyrået AFP at det er snakk om 500 millioner euro.

Bakgrunnen for saken er den lave omsetningen Apple har oppgitt i Frankrike, til tross for at den samlede omsetningen i Europa har vokst kraftig. En viktig årsak er salget av iPhoner i løpet av de siste ti årene.

Apple har bokført mesteparten av den europeisk omsetningen i Irland, hvor selskapet har sitt europeiske hovedkvarter og hvor selskapsskatten er lav.