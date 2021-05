Mai-utgaven av Windows 10 er klar. Slik får du tak i den

Årets første utgave av Windows 10 ble gjort tilgjengelig for nedlasting i går. Mange vil oppleve at den er tilgjengelig via Windows Update allerede.

Er den ikke tilgjengelig via Windows Update på din PC, kan det skyldes at oppdateringen ikke har blitt testet med den konfigurasjonen PC-en din har. I noen tilfeller kan det ta flere uker eller måneder før oppdateringen blir tilgjengelig.

Er du av den vågale typen, kan du likevel sette i gang oppdateringen ved å bruke oppdateringsassistenten som Microsoft tilbyr på denne siden.

Det er likevel mer fornuftig å vente noen uker med å installere oppdateringen, også om den tilbys via Windows Update. Det er ikke uvanlig at betydelige feil i oppdateringene først blir oppdaget når de har blitt tatt i bruk av ganske mange.

Aktiveringspakke

Våroppdateringene av Windows 10 handler mest om kvalitetsforbedringer. De inkluderer begrenset med ny funksjonalitet. Mai 2021-utgaven, også kalt 21H1, er intet unntak.

Det skal gå relativt raskt å installere Windows 10 21H1, for betydelige deler av oppdateringen vil hos de fleste allerede være installert. I likhet med de to foregående halvårsoppdateringene, har deler at 21H1-versjonen blitt rullet ut sammen med tidligere, månedlige kvalitetsoppdateringer. Disse komponentene har da blitt lagt i en sovende tilstand og vekkes først med en egen aktiveringspakke som følger med den Windows 10-oppdateringen som er tilgjengelig nå.

Microsoft kommer til å støtte Windows 10 21H1 fram til 13. desember 2022. Innen da har selskapet dessuten kommet med tre nye utgaver av Windows 10.

Windows 10X

Microsoft bekreftet i går også ryktene om at Microsoft legger den videre utviklingen av Windows 10X på hylla. Dette har blitt omtalt som Microsofts alternativ til Googles Chrome OS, et enklere og sikrere operativsystem enn Windows 10. Microsoft bekreftet også at deler av funksjonaliteten som er utviklet i forbindelse med Windows 10X, vil bli å finne Windows 10 i stedet.

Dette skal inkludere en app-konteinerteknologi som skal integreres inn i produkter som Microsoft Defender Application Guard, forbedret tale-til-tekst-funksjonalitet, samt et modernisert touch-tastatur med optimalisert tastestørrelser, lyder, farger og animasjoner.