Microsoft dropper Chrome OS-konkurrenten sin – men noen av funksjonene kommer til Windows 10

Windows 10x er navnet på en ny versjon av Windows 10 som ble spesifikt designet for mobile PC-varianter og som ikke har fått allverdens med oppmerksomhet den siste tiden. Nå ser det ut til at Microsoft har lagt ballen død.

Nettstedet Petri (via The Verge) rapporterer at Windows 10x ikke vil komme ut i år, som var den opprinnelige planen, og operativsystemet vil mest sannsynlig ikke bli lansert i sin nåværende form overhodet.

Laget for enheter med dobbel skjerm

Opplysningene er ikke blitt offisielt bekreftet av Microsoft, men stammer fra kilder som skal ha direkte kjennskap til saken.

Windows 10x var en «lettversjon» av Windows som først ble introdusert i oktober 2019. Operativsystemet var spesifikt designet for mobile enheter og var særlig tiltenkt enheter med dobbel skjerm, som for eksempel Surface Neo.

Microsoft har vært ganske hemmelighetsfulle rundt Windows 10x-detaljene, men blant andre nettstedet Bleeping Computer fikk tak i en tidlig, lekket utgave av operativsystemet og ga en overfladisk beskrivelse tidligere i år.

For ganske nøyaktig ett år siden opplyste Microsoft at de hadde endret visjonen sin for Windows 10x og at fokuset nå lå på enheter med én skjerm som baserer seg på verktøy levert via nettskyen – noe som gjorde Windows 10x til en mer direkte konkurrent til Chrome OS.

Mye av årsaken var at Microsoft ønsker å tilpasse tilbudet sitt til den nye realiteten forårsaket av pandemien, som har ført til at langt flere mennesker jobber hjemmefra.

Kan komme til Windows 10

Noen av designideene bak Windows 10x er imidlertid ikke nødvendigvis døde. Som nettstedet Windows Central rapporterte, har Microsoft bekreftet planer om å overføre Window 10x-funksjoner til Windows 10 som ledd i en større overhaling av grensesnittet til operativsystemet.

Akkurat hvilke funksjoner og endringer det dreier seg om, er ennå uvisst, og Microsoft har enn så lenge holdt kortene ganske tett til brystet.

Den nye overhalingen av grensesnittet er kjent under kodenavnet «Sun Valley» og skal ifølge Windows Central lanseres som en del av en stor Windows 10-oppdatering som visstnok skal komme rundt juletider i år. Den spesifikke datoen er ikke kjent.

Interne dokumenter nettstedet har sett, beskriver oppdateringene som en modernisering av desktop-opplevelsen for å gjøre den mer tilpasset moderne «lettvektsplattformer». Detaljene er altså ukjente, men det forventes blant annet endringer av startmenyen, filutforskeren og oppgavelinjen.