Mange amerikanere får ikke lenger kjøpe disse PC-ene fra Dell

De produktleverandører vil gjerne selge produktene sine til hvem som helst, men Dell har nylig begynt å kansellere bestillinger av enkelte PC-utgaver dersom kunden holder til i visse amerikanske delstater. Årsaken er at PC-ene ikke overholder lokale reglene om strømforbruk. Dette opplyser selskapet på de amerikanske produktsidene til de aktuelle PC-ene.

California, Colorado, Hawaii, Oregon, Vermont og Washington er delstatene hvor de aktuelle PC-ene ikke lenger kan sendes.

Maksimalt årlig strømforbruk

Til The Register forteller Dell at det er kun er visse konfigurasjoner av spill-PC-ene Alienware Aurora R10 og R12 som nå er omfattet av forbudet. Også blant brukerne av Hardforum er restriksjonene blitt lagt merke til.

Produktside på Dell.com hvor det opplyses at visse PC-modeller ikke kan sendes til seks ulike delstater på grunn av krav om begrenset strømforbruk. Foto: Digi.no

Det er uklart om andre PC-leverandører har innført tilsvarende salgsbegrensninger.

Restriksjonene skal være basert på et regelverk som ble innført i California 1. juli i år. California Energy Commission har tidligere identifisert at bruken av dataspill er en betydelig bidragsyter til det høye strømforbruket i delstaten. Noe av målet de nye reglene er redusere faren for overbelastning av strømnettet.

Avhengig av typen PC og PC-ens ekspansjonsmuligheter, innebærer de nye reglene at det årlige energiforbruket til nye PC-er må være lavere enn henholdsvis 30, 50, 60 eller 75 kilowattimer. Detaljene er oppgitt i tabell V-7 på denne siden.